Флориан Шварц: "А1 станет европейским брендом для жизни в цифровом обществе"

Процесс ребрендинга, который проходит белорусский оператор velcom | A1, является частью глобальной трансформации всей группы компаний A1 Telecom Austria Group и ставит своей целью создание одного мощного международного бренда. Об этом на встрече с белорусскими журналистами в Вене объявил маркетинговый директор группы компаний A1 Флориан Шварц.

По словам г-на Шварца, единый бренд – это не только название, но и общие корпоративные ценности, а также подходы к разработке продуктов и предложению услуг, действующие в любой стране его присутствия. Поэтому в результате ребрендинга и связанного с ним репозиционирования компании velcom | A1 как части международного телекоммуникационного холдинга в Беларуси со временем будет появляться все больше сервисов, предлагаемых под брендом A1 абонентам в Европе. Среди них – развлечения (в частности, видеосервисы), системы умного дома, решения для транспорта, здоровья, обучения и др. Первый шаг в этом направлении уже предпринят: белорусские абоненты velcom | A1 могут пользоваться специальным роуминговым пакетом интернет-трафика в сетях всех операторов A1 Telekom Austria Group, в котором стоимость передачи данных сопоставима с тарифами в их домашней сети. В перспективе новый бренд станет платформой, объединяющей и связующей между собой различные объекты цифрового мира – места, вещи, людей – в единую систему.

Холдинг A1 Telecom Austria Group ведет свою деятельность в семи странах: Австрии, Беларуси, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии. Унификация бренда позволит повысить его общую узнаваемость и в перспективе составить конкуренцию не только другим крупным европейским игрокам телекоммуникационного рынка, но и международным гигантам – таким как Google, YouTube или Telegram.

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