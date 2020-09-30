Форум по развитию электромобильности пройдет в Минске 16 октября

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум по развитию электромобильности "E-Mobility 2020" впервые пройдет в Минске 16 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

В мероприятии примут участие представители Минэнерго, ПО "Белоруснефть", Минпрома, Минтранса, Минприроды, Национальной академии наук, Госавтоинспекции, а также предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом.

Участники форума обсудят эффективность стимулирующих мер, принятых в Беларуси для развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры, а также вопросы, решение которых может содействовать укреплению потенциала данного сегмента.

Дискуссии будут организованы по нескольким тематическим направлениям: прогноз развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси с учетом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции, промышленный потенциал производства отечественных электромобилей, научные разработки в области электротранспорта, электромобили и оздоровление городской среды. Представители сети Malanka озвучат планы по развитию электрозарядных станций в Беларуси.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и ПО "Белоруснефть".-0-