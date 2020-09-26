Форум по внедрению умных технологий в реальный сектор экономики откроется в Минске 29 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по внедрению умных технологий в реальный сектор экономики Smart Industry Expo (SIEx) пройдет в Минске с 29 сентября по 2 октября на площадке Футбольного манежа, а также в онлайн-формате с 1 сентября по 30 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Форум будет включать выставку и деловую программу. На выставке запланированы экспозиционные разделы - технологии, умные продукты и решения для конкретных отраслей промышленности, инновационная инфраструктура. Спикерами деловой программы форума будут эксперты из Германии, США, Израиля, Китая, Нидерландов, Республики Корея, Ирландии и других стран.

"Пандемия COVID-19 подтолкнула нас к эксперименту, и мы реализуем гибридный формат проведения международной выставки и форума - и офлайн, и онлайн", - пояснили организаторы.

Мероприятие проводит ассоциация "Робототехника и искусственный интеллект" совместно с выставочной компанией "Экспофорум" при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям и других заинтересованных организаций.-0-