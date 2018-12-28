Форум ТИБО-2019 пройдет в апреле в Минске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2019 пройдет в 2019 году с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене", сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

ИКТ-форум ТИБО проводится в Беларуси ежегодно и представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в сфере информационных технологий.

Мероприятия форума в 2019 году предлагается посвятить темам электронного правительства (электронные здравоохранение, юриспруденция, общественная безопасность, социальные услуги, транспортная инфраструктура), цифровой экономики, национального сегмента интернета. По традиции пройдет конкурс интернет-ресурсов "Интернет-премия ТИБО", предлагается организовать Евразийский цифровой форум.

В 2018 году посетителями выставки на ТИБО стали 27,5 тыс. человек. Было представлено более 100 компаний-экспонентов, из них 20% - зарубежные. Деловая программа включала 28 мероприятий.-0-