Форум "ТИБО" открывается в Минске

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" пройдет 8-12 апреля на площадке комплекса "Минск-Арена", сообщает БЕЛТА.
Во время форума пройдут крупные мероприятия в области ИКТ, в которых примут участие руководители международных и региональных организаций, зарубежных министерств, ведомств и операторов связи. В их числе Евразийский цифровой форум, Белорусский ИКТ-саммит, конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и семинар Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга. На форуме подведут итоги конкурса интернет-ресурсов "Интернет-премия "ТИБО".
ИКТ-форум "ТИБО" проводится в Беларуси ежегодно и объединяет масштабную выставку и множество тематических мероприятий. В 2018 году посетителями выставки на "ТИБО" стали 27,5 тыс. человек. Было представлено более 100 компаний-экспонентов, из них 20% были зарубежными. Деловая программа включала 28 мероприятий.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.398 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.138 BYN
|2.141 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.27 BYN
|3.28 BYN