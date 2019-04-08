Форум "ТИБО" открывается в Минске

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" пройдет 8-12 апреля на площадке комплекса "Минск-Арена", сообщает БЕЛТА.

Лукашенко: Беларусь стала цифровым мостом между странами ЕС, ЕАЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона "Благодаря этим ежегодным встречам Минск стал одной из самых значимых площадок в Восточной Европе для презентации новейших достижений в сфере информационно-коммуникационных технологий", - говорится в приветствии.

Во время форума пройдут крупные мероприятия в области ИКТ, в которых примут участие руководители международных и региональных организаций, зарубежных министерств, ведомств и операторов связи. В их числе Евразийский цифровой форум, Белорусский ИКТ-саммит, конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и семинар Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга. На форуме подведут итоги конкурса интернет-ресурсов "Интернет-премия "ТИБО".

ИКТ-форум "ТИБО" проводится в Беларуси ежегодно и объединяет масштабную выставку и множество тематических мероприятий. В 2018 году посетителями выставки на "ТИБО" стали 27,5 тыс. человек. Было представлено более 100 компаний-экспонентов, из них 20% были зарубежными. Деловая программа включала 28 мероприятий.-0-