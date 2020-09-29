ФОТОФАКТ: Форум по внедрению умных технологий начал работу в Минске

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум по внедрению умных технологий в реальный сектор экономики Smart Industry Expo (SIEx) проходит в Минске с 29 сентября по 2 октября на площадке Футбольного манежа, а также в онлайн-формате с 1 сентября по 30 ноября. Форум будет включать выставку и деловую программу. На выставке запланированы экспозиционные разделы - технологии, умные продукты и решения для конкретных отраслей промышленности, инновационная инфраструктура. Спикерами деловой программы форума будут эксперты из Германии, США, Израиля, Китая, Нидерландов, Республики Корея, Ирландии и других стран.-0-

Фото Андрея Покумейко

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин

Спикер форума, кандидат экономических наук О Док Хи

Первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик