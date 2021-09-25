ФОТОФАКТ: Первое электроралли Minsk ELECTRO - 2021 состоялось сегодня в Минске

Во время мероприятия
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие прошло на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси. Гостей ждали выставка электротранспорта и компонентной базы, выпускаемых отечественными производителями, соревнования электромобилей, а также катание на персональном электротранспорте. Центр контраварийной подготовки предоставил желающим возможность проверить навыки вождения в условиях заноса на тренажерной системе Drift-Car.-0-
Фото Максима Гучека
Директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский и Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко
Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик
Алексей Авраменко
Геннадий Свидерский