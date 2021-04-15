ФОТОФАКТ: Рассветовская средняя школа занимает первое место по технической оснащенности среди сельских школ

Во время открытого урока учащиеся демонстрируют достижения в робототехнике.

15 апреля, Клецк /Корр. БЕЛТА/. Рассветовская средняя школа Клецкого района занимает первое место по технической оснащенности среди сельских школ республики. При поддержке IT-компаний и Парка высоких технологий в школе открыты два STEM-класса. Школьники изучают основы компьютерной грамотности, робототехнику, программирование, веб-дизайн, 3D-моделирование и прототипирование.-0-

Фото Павла Орловского

Директор школы Сергей Дубман