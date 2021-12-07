ФОТОФАКТ: В Гомеле протестируют два электробуса нового поколения с длительным запасом хода

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомель для тестирования прибыло два электробуса нового поколения с длительным запасом хода. Если ныне существующие электробусы после 30-35 км пробега требуют подзарядки аккумуляторной батареи, то новая модель прибыла в Гомель своим ходом, преодолев 325 км. Причем уровень заряда батареи остался 27%, чего хватило бы еще на 80 км пробега.
Машина модели Е433 серии Vitovt - одна из последних разработок компании BKM Holding ("Белкоммунмаш"), выполнена в сочлененном варианте, ее длина 18 м, а количество одновременно перевозимых пассажиров -190.
Запас хода нового электробуса обеспечивается благодаря LFP-батарее собственного производства BKM Holding. Заряжаться электробус будет в парке от станции зарядки пистолетного типа в течение 6 часов. Новых электробусов пока только два, и оба прибыли для тестирования в Гомель.-0-
Фото Сергея Холодилина