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26 января 2020, 16:38

ФОТОРЕПОРТАЖ: Детский турнир по робототехнике состоялся в Минске

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй зимний IT-турнир ROBOLAB прошел 25-26 января в Минске и собрал более 500 детей со всей Беларуси, которые соревновались за звания лучших робототехников и программистов.

В турнире приняли участие ребята от 4 до 15 лет. Программой были запланированы соревнования по робототехнике LEGO Education WeDo по основным и творческим категориям. Ребята собирали роботов на скорость, соперничали, чей робот самый сильный, а чей - лучший скалолаз. Также были организованы состязания LEGO Education EV3, где роботы рисовали, соревнования по программированию (Scratch, мобильная разработка), шоу ментальной арифметики.

Международный образовательный проект ROBOLAB подготовил для посетителей множество развлечений. Состоялись мастер-классы по робототехнике для зрителей. Желающие смогли освоить азы аэродинамики и пилотирования на мастер-классе по управлению квадрокоптером, погрузились в мир виртуальных развлечений, прошли тематический мастер-класс по хендмейд. Для маленьких зрителей была предусмотрена зона с большими кубиками.-0-

@beltanews

Фото Максима Гучека

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