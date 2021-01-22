Франция намерена создать квантовый компьютер

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция намерена войти в тройку мировых лидеров в области разработки новейших компьютерных систем, сообщает Euronews.

Президент Эммануэль Макрон посетил исследовательский центр Сакле под Парижем, где объявил о масштабной инвестиционной программе - 1,8 млрд евро за 5 лет, включая средства из бюджета, европейские кредиты, частные инвестиции.

Он не исключил, что благодаря этому именно Франция сможет совершить принципиальный прорыв в области высоких технологий.

Квантовые компьютеры должны работать на совершенно иных принципах, чем современные, с использованием эффектов квантовой механики. Потенциально они смогут во много раз превзойти по мощности доступные сейчас машины. Теория квантовых компьютеров появилась около 40 лет назад, но до сих пор практическая реализация ограничивалась отдельными экспериментами.-0-