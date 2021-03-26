Французская компания Carmat создала искусственное сердце

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская компания Carmat разработала искусственное сердце - устройство для замены всего сердца для тех людей, которые находятся в ожидании донорского, сообщает CNN.

Болезнь сердца - самая распространенная причина смерти в мире, примерно каждый пятый человек в развитых странах страдает от сердечной недостаточности всю жизнь.

Искусственное сердце по форме похоже на человеческое, оно весит 4 кг. Питается от двух аккумуляторных блоков, которые необходимо заряжать каждые четыре часа от электросети.

Датчики определяют кровяное давление, и в ответ алгоритм контролирует кровоток в режиме реального времени. "Он работает, как человеческое сердце, поэтому, если пациент ходит, кровоток увеличивается, а если пациент находится в состоянии покоя, кровоток стабильный и низкий", - рассказал генеральный директор Carmat Стефан Пиат.

Детали, контактирующие с кровью пациента, сделаны из материала, совместимого с человеческим телом, чтобы снизить риск побочных реакций. После хирургической имплантации устройство не требует обслуживания.

На данный момент проводят испытания искусственного сердца, в них участвуют 19 пациентов.

В декабре 2020 года компания получила разрешение на продажу его в Европейском Союзе. В феврале 2021 года она получил разрешение на проведение технико-экономического обоснования для получения одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Carmat надеется начать продажи своего искусственного сердца в Германии к концу июня. К концу 2021 года планируется изготовить 20 устройств, которые будут проданы больницам по цене более 160 тыс. евро каждое ($190 тыс.).-0-