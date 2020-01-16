Gagarin и Zombie: ТОП-20 названий сайтов в Байнете, которые могут стать успешными в 2020 году

Аналитический отдел регистратора доменных имен .BY и провайдера облачного хостинга HostFly.by составил список двадцати свободных доменных имен, которые могут оказаться востребованными в этом году и претендовать на коммерческий успех.

При составлении списка специалисты учитывали несколько критериев, включая поисковый потенциал доменных имен, семантику, частоту использования похожих доменов, количество обратных ссылок и индекс популярности, возможность создания привлекательных коммерческих и пользовательских проектов.

"Мы постарались отобрать имена, которые могли бы стать фундаментом для интересных и прибыльных интернет-проектов в Байнете. Однако нужно понимать, что доменное имя - это только одна переменная в формуле успеха и очень многое зависит от качества проекта и его соответствия ожиданиям пользователя", - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

По его словам, белорусский сектор мировой сети очень активно развивается.

"Уже нет возможности получить доменное имя с гарантированным коммерческим потенциалом. Именно поэтому мы хотели обратить внимание на свободные доменные имена, которые могут стать частью интересных и успешных проектов в Байнете в 2020 году", - сказал он.

1) pokupatel.by

2) karandashi.by

3) stoliki.by

4) morozilka.by

5) gagarin.by

6) singles.by

7) awards.by

8) woodhouse.by

9) sunflower.by

10) wife.by

11) rage.by

12) economy.by

13) manage.by

14) mister.by

15) zombie.by

16) bestsoft.by

17) slang.by

18) intro.by

19) bigsale.by

20) jewish.by

Указанные доменные имена были доступны для свободной регистрации на момент составления обзора.

Размещение рекламы на БЕЛТА