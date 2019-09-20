ГАИ Минска запустила приложение "Мобильный инспектор"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска запустила новое приложение "Мобильный инспектор", сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Программа позволяет контролировать поведение на дороге водителей - нерезидентов Беларуси, отслеживая их нарушения в режиме реального времени. "Например, чтобы увидеть данные с камер фотофиксации, достаточно ввести в приложение государственный номер транспортного средства. Это возможно даже когда водитель продолжает движение. Затем нарушителя можно привлечь к ответственности на месте", - рассказали в ГУВД.

Приложение работает в тестовом режиме во всех районах Минска. С его помощью можно оперативно получать информацию не только о превышении скорости, но и о транспортных средствах и их владельцах.-0-