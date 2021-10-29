Гейтс выступил за ренессанс атомной энергетики в борьбе с изменением климата

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что атомная энергетика может помочь в борьбе с изменением климата, а принципиальный отказ от нее осложнит проблему энергоснабжения. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает ТАСС.

"Их (атомных реакторов. - Прим. ТАСС) отключение затруднит обеспечение надежности энергоснабжения и выгодных цен на энергоресурсы", - полагает Билл Гейтс. "Мы не должны исключать то или иное решение, пока точно не проверим расходы и надежность (при переходе на возобновляемые источники. - Прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, в будущем потребность в электроэнергии возрастет. "Мы используем ее не только для наших автомобилей и обогрева домов, но и должны будем перестроить на новый лад многие заводы", - заметил основатель Microsoft.

Билл Гейтс скептически относится к идее расширить строительство газовых электростанций. В то же время он признал, что мир еще будет нуждаться в определенных объемах газа для того, чтобы понизить до нуля выбросы вредных веществ в атмосферу.

В свете высоких цен на энергоносители основатель Microsoft также предупредил об опасности возникновения нового протестного движения наподобие "желтых жилетов".-0-