Германия стала первой по продажам электромобилей в Европе

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе лидером по продажам электромобилей стала Германия, которая опередила Норвегию, занимавшую первую позицию несколько лет, пишет Bloomberg.

К ноябрю в Германии было зарегистрировано 57 533 новых электрокаров, в Норвегии - 56 893, сообщают транспортные департаменты обеих стран.

Норвегия была европейским лидером по продажам электромобилей с 2010 года, когда на рынок вышел первый массовый электрический автомобиль японской марки.

Эксперты объясняют смену лидера тем, что немецкие автоконцерны увеличили производство электромобилей. Власти Германии постоянно популяризируют экологичный транспорт.

Всего в ЕС в третьем квартале нынешнего года среди зарегистрированных автомобилей доля электрокаров составила лишь 3,1 процента.-0-