Гигабайты трафика и iPhone XR – в обмен на старые мобильные гаджеты

A1 предлагает своим абонентам получить по одному бесплатному гигабайту интернет-трафика на месяц за каждое устаревшее, разбитое или поломанное мобильное устройство (кнопочный мобильный телефон, смартфон, планшет), сданное в любом из магазинов А1. Модель, год выпуска и состояние мобильных устройств при этом значения не имеют.

Абоненты, которые сдадут 5 таких устройств, получат не только 5 ГБ интернет-трафика, но и возможность выиграть один из десяти iPhone XR, разыгрываемых каждую неделю в период с 2 сентября по 10 ноября 2019 года.

Чтобы принять участие в розыгрыше , необходимо быть абонентом A1 (или стать им прямо в месте сдачи устройств), принести одновременно 5 мобильных телефонов или планшетов в любой из магазинов А1 и сообщить сотруднику о своем желании принять участие в этом розыгрыше. При этом можно сдать 5 устройств в первую неделю акции и получить целых 10 попыток стать обладателем нового iPhone XR. Каждый абонент, сдавший менее 5 мобильных устройств, получит за каждое сданное устройство по 1 ГБ, которыми можно поделиться с родными и близкими.

Мобильные телефоны и планшеты, собранные А1, будут отправлены на безопасную для окружающей среды утилизацию, которая проводится под контролем А1.

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