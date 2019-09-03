Гигабайты трафика и iPhone XR – в обмен на старые мобильные гаджеты

A1 предлагает своим абонентам получить по одному бесплатному гигабайту интернет-трафика на месяц за каждое устаревшее, разбитое или поломанное мобильное устройство (кнопочный мобильный телефон, смартфон, планшет), сданное в любом из магазинов А1. Модель, год выпуска и состояние мобильных устройств при этом значения не имеют.
Абоненты, которые сдадут 5 таких устройств, получат не только 5 ГБ интернет-трафика, но и возможность выиграть один из десяти iPhone XR, разыгрываемых каждую неделю в период с 2 сентября по 10 ноября 2019 года.
Чтобы принять участие в
Мобильные телефоны и планшеты, собранные А1, будут отправлены на безопасную для окружающей среды утилизацию, которая проводится под контролем А1.