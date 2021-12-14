Глава SpaceX заявил о запуске программы по выведению углекислого газа из атмосферы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX приступила к реализации программы по выводу двуокиси углерода из атмосферы Земли. Впоследствии они планируют перерабатывать углекислоту в ракетное топливо. Об этом ТАСС сообщил глава компании, предприниматель Илон Маск.

Илон Маск выразил мнение, что этот проект также будет актуален при полетах на Марс. "Марсу тоже пригодится", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, сообщила, что концентрация парниковых газов в земной атмосфере в прошлом году достигла рекордных уровней, несмотря на снижение экономической активности, вызванной пандемией коронавируса. Они также отметили тенденцию к продолжению насыщения атмосферы газами и в этом году. Генсек ВМО Петтери Таалас тогда напомнил, что двуокись углерода остается в атмосфере веками, а в океане - еще дольше.

В сентябре 2017 года на международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде SpaceX представила проект под условным названием BFR (Big Falcon Rocket). Он предусматривает создание многоразовой ракетно-космической системы, совмещающей в себе сверхтяжелую ракету-носитель и космический корабль. В ноябре 2018 года Илон Маск сообщил, что эта система получила название Starship. Компания планирует использовать ее в межпланетных миссиях, в том числе для полетов на Луну и Марс. Космический корабль многоразового использования рассчитан на 100 человек.

Как заявлял Илон Маск в ноябре, тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля может состояться уже в январе 2022 года.-0-