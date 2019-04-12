Годы подготовки стоят того, чтобы хотя бы один раз увидеть Землю из космоса - Артемьев

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годы подготовки стоят того, чтобы хотя бы один раз увидеть Землю из космоса. Такое мнение высказал космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Долгие годы тренировок и подготовки стоят того, чтобы хотя бы один раз увидеть Землю из космоса. Я 11 лет готовился к полету, временами думал бросить. Надо иметь большое терпение, что продолжить работать, потому что жизнь проходит, и неизвестно, попадешь ты или нет, ведь отправляют только каждого второго. Зато, когда возвращаешься, еще больше хочется полететь в космос", - сказал Олег Артемьев.

А вот на орбите не хватает семьи, потому обязательный талисман - письма близких. По мнению космонавта, было бы здорово, если бы полеты были организованы вахтовым методом: две недели на МКС, две - дома.

Близкие Олега Артемьева находятся и в Беларуси. Здесь живут его родители. "Мне очень нравится приезжать сюда", - добавил космонавт.

Что касается Дня космонавтики, то Олег Артемьев отметил: "В то время, когда праздник зародился, мы были одним государством, и все получилось благодаря совместным усилиям всех народов".

Каждый год 12 апреля - это "гастроли" для космонавтов, добавил он. Как правило, в эти дни проходят встречи со школьниками, студентами, сотрудниками предприятий. Также в списке обязательных мероприятий - возложение цветов возле памятника Юрию Гагарину.

Организатором встречи с российским космонавтом выступил минский центр разработки Wargaming. В прошлом году компания совместно с Мингорисполкомом организовала открытый урок "Беларусь и космос", во время которого белорусские школьники поговорили с российскими космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым о работе на МКС и технологиях будущего. В этом году Олег Артемьев пообщался с разработчиками лично и презентовал им танковый шлем. Экспонат займет почетное место в музее компании.

Также сегодня игроков World of Tanks с Днем космонавтики поздравили космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Алексей Овчинин. Они ответили на вопросы зрителей и пригласили их к участию в новом игровом событии "Космический бонус", которое стартовало сегодня и продлится до 15 апреля. Уже в 19.00 на сайте WGwatch.ru Олег Артемьев проведет для "танкистов" космический онлайн-квиз - викторину на тему космоса и космических технологий. В рамках "Космического бонуса" игроки в World of Tanks впервые в истории будут получать с орбиты боевые задания. Наградой станут "космические" облики экипажа и множество других игровых призов: от расходников и личных резервов до опыта и увеличения количества получаемых кредитов.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах.-0-