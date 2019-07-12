Гомельчане могут узнавать о плановых отключениях горячей воды при помощи специального виджета

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские энергетики инициировали запуск виджета для оперативного сообщения о плановых отключениях горячей воды в областном центре, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Оксана Шапорова.

Вспомогательное приложение действует на платформе поисковой системы Yandex.by. Оно позволяет жителям Гомеля оперативно узнавать информацию о периоде отключения горячей воды по конкретному адресу.

"Информация об отключении горячего водоснабжения в летний период на время гидравлических испытаний тепловых сетей в разных районах города традиционно размещается в средствах массовой информации и на сайте нашего предприятия. Чтобы сделать ее еще более доступной для потребителей, мы интегрировали возможности сервиса Yandex.by. Теперь для жителей Гомеля в поисковике появилась дополнительная функция. Воспользоваться ей так же легко, как, к примеру, узнать прогноз погоды или расписание транспорта", - рассказала пресс-секретарь.

Алгоритм действий прост. Необходимо зайти на портал Yandex.by, ввести в строке поиска "отключение горячей воды в Гомеле" и указать свои данные в появившейся отдельной строке. В считанные секунды будет отображен период отсутствия горячей воды по нужному адресу.

Приложение уже работает. Запустить виджет можно в любое время суток с любого устройства с выходом в интернет.

Специалисты РУП "Гомельэнерго" оперативно передают информацию, которая синхронизируется с заданной программой.-0-