Гомельчанин Геннадий Короткевич установил рекорд на чемпионате по программированию Topcoder Open

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аспирант университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге, уроженец Гомеля, Геннадий Короткевич установил рекорд на чемпионате по программированию Topcoder Open 2019 в американском Хьюстоне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт вуза.

Впервые за историю соревнования программист выиграл сразу в двух треках. С 2001 года турнир Topcoder Open (TCO) объединяет профессионалов по разработке и дизайну со всего мира. "Индивидуальный контест включает 6 треков, в числе которых Marathon и Algorithm. Именно по этим направлениям выиграл Геннадий Короткевич. Он выступил сразу в двух треках и преуспел в них. Стал первым, кому удалось одержать двойную победу", - отметили в вузе.

В этом году финал TCO проводился с 13 по 16 ноября в Техасе, где программист показал высокий уровень.

Геннадий Короткевич - выпускник гомельской гимназии. На его счету множество побед на топовых международных соревнованиях по программированию, включая Google Code Jam, "Яндекс. Алгоритм", VK Cup, Russian Code Cup, Facebook Hacker Cup. В августе этого года он в шестой раз подряд оставил за собой титул победителя на международном турнире Google Code Jam.-0-