Гомельский госуниверситет запустил чат-бот для абитуриентов

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины запустил чат-бот в Telegram для абитуриентов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"С помощью чат-бота абитуриенты наряду с обычными средствами обратной связи (телефон, электронная почта) смогут задавать интересующие их вопросы. Сообщения можно направлять в текстовом виде, голосовом, фото- и видеоформате", - рассказали в университете.

Все послания направляют специалистам приемной комиссии - тем, кто наиболее полно по своей компетенции ответит на задаваемый абитуриентом вопрос. "Ответ может содержать ссылки на нормативные документы, постановления и приказы Министерства образования, касающиеся проведения приемной кампании 2021 года, другую информацию", - уточнил ответственный секретарь приемной комиссии ГГУ Андрей Клименко. По его словам, благодаря встроенным функциям по сбору статистики, сохранению истории сообщений пользователей в базе бота приемная комиссия сможет улучшать качество предоставления информации.

Также абитуриенты, которые подключаются к боту, будут получать рассылку с важной информацией о ключевых датах приемной кампании, возможных изменениях ее проведения. "Пользователи, нарушившие правила пользования чат-ботом, а также присылающие сообщения, которые не касаются проведения вступительной кампании, могут быть заблокированы администратором", - добавили в вузе.

Воспользоваться сервисом можно, введя в Telegram имя пользователя @F_Skorina_GSU_bot.-0-