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Технологии
16 октября 2020, 13:03

Гоночные и каркасно-панельные электромобили - над чем работают белорусские ученые

Сергей Чижик
Сергей Чижик

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик рассказал о разработках белорусских ученых в области электротранспорта во время форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусские ученые разработали несколько опытных образцов. Первый электромобиль был создан на базе Geely. С тех пор мы прошли долгий путь. Второй образец разработан на базе Joylong с определенной долей белорусских компонентов. Объединенный институт машиностроения НАН уверенно использует этот электромобиль, он прошел сертификацию, регистрацию в ГАИ. До конца года появится его брат-близнец, но практически с полной белорусской локализацией: будет наш двигатель, электроника, аккумулятор", - сказал Сергей Чижик.

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"Буквально за два последних квартала, второй и третий, с момента принятия стимулирующих мер количество электромобилей увеличилось вдвое и превысило 1,2 тыс.", - отметил министр энергетики Виктор Каранкевич во время Форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020.

Перспективным направлением белорусские ученые считают и каркасно-панельные электромобили. "Они обладают гибкой перестраиваемостью, не должны быть дорогостоящими. Конечно, такие электромобили будут ориентированы на коммунальные службы", - отметил первый заместитель председателя Президиума НАН. - Еще одна разработка - гоночный электромобиль. Уже испытывали его на нашем полигоне. Он хорошо бегает, очень быстро набирает скорость. Ограничение - 170 км/ч".

Кроме того, на ОАО "Приборостроительный завод Оптрон" Национальной академии наук разработана линейка малого электротранспорта, в том числе электровелосипеды, электроскутеры и электромотоциклы.

Форум по развитию электромобильности E-Mobility 2020 прошел сегодня в Минске. В мероприятии принимали участие представители Минэнерго, ПО "Белоруснефть", Минпрома, Минтранса, Минприроды, Национальной академии наук, а также предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом. Участники форума обсудили эффективность стимулирующих мер, принятых в Беларуси для развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры, а также вопросы, решение которых может содействовать укреплению потенциала этого сегмента.

Дискуссии были организованы по нескольким тематическим направлениям: прогноз развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси с учетом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции, промышленный потенциал производства отечественных электромобилей, научные разработки в области электротранспорта, электромобили и оздоровление городской среды.

Организаторами мероприятия выступили Министерство энергетики и ПО "Белоруснефть".-0-

Фото Максима Гучека

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