Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Google анонсировала 19 марта собственный игровой стриминговый сервис Stadia. Об этом сообщает телекомпания CNN .

О запуске новой платформы корпорация объявила в Сан-Франциско (Калифорния) в ходе ежегодной конференции для разработчиков игр. По сообщению CNN , пользователи Stadia смогут играть в игры по Wi-Fi, и им не придется скачивать их на свои устройства. Игрокам также не понадобится специальное оборудование.

По данным телеканала, сервис будет работать на "любом типе экранов". Играть можно будет с помощью клавиатуры и мышки или использовать представленный корпорацией контроллер.-0-