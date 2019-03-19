Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Google анонсировала 19 марта собственный игровой стриминговый сервис Stadia. Об этом сообщает телекомпания
О запуске новой платформы корпорация объявила в Сан-Франциско (Калифорния) в ходе ежегодной конференции для разработчиков игр. По сообщению
По данным телеканала, сервис будет работать на "любом типе экранов". Играть можно будет с помощью клавиатуры и мышки или использовать представленный корпорацией контроллер.-0-
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