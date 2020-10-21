Google будет отвечать перед властями США в суде

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции США подало в суд на корпорацию Google и обвинила ее в монополизме. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В частности, Google обвиняют в монополии на рекламу и поиск в сети, что нарушает законы США. Иск поддержали 11 штатов, которые провели свои независимые расследования.

Минюст США также считает, что Google пользуется своим доминирующим положением и уничтожает конкуренцию в онлайн-поиске, что, по мнению авторов иска, вредит рядовым пользователям сети.

Источник агентства не исключает вероятности, что в будущем подобный иск могут получить Apple, Microsoft и Facebook. -0-