Google купила за $2,1 млрд компанию-производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Google завершила процесс приобретения компании-производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров Fitbit. Об этом со ссылкой на сайт Google сообщает ТАСС.

По словам вице-президента компании Рика Остерлоха, корпорация берет на себя ответственность по защите информации о здоровье пользователей и готова предоставить им возможность управлять своими данными.

В ноябре 2019 года компания Google сообщила, что покупает Fitbit за $2,1 млрд. В августе 2020 года Еврокомиссия начала расследование по этой сделке, так как у нее возникли опасения, что приобретение еще больше укрепит позиции Google на рынках онлайн-рекламы. Для одобрения сделки Еврокомиссией американская корпорация взяла на себя обязательство не использовать базу данных Fitbit в рекламных целях.

Fitbit - американская компания, основанная в 2007 году. Она производит товары потребительской электроники, в том числе устройства для фитнеса и мониторинга физической активности.-0-