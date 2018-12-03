Google назвал лучшие приложения в Play Market по итогам 2018 года

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Google подвел итоги 2018 года в онлайн-магазине Play Market . Компания представила лучшие сервисы в нескольких номинациях: "Развлечения", "Находки", "Саморазвитие" и "На каждый день".

Лучшим приложением для развлечения стало Vimage. Оно используется для создания "синемаграфов": фотографий с движущимися элементами. При помощи эффектов пользователи могут наложить на изображение падающий снег, дым и другие элементы.

Лучшим в номинации "Находка года" стало приложение Slowly. Оно позволяет найти друзей по переписке и отправлять им настоящие письма, а не сообщения. В отличие от мессенджеров и электронной почты, пересылка писем занимает время, в приложении также можно коллекционировать марки.

Лучим приложением для саморазвития стало Mimo. Это образовательный сервис, с помощью которого можно научиться программировать и создавать приложения и сайты. Mimo предлагает выучить Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git и другие языки программирования.

А лучшим приложением на каждый день стало Tasty - кулинарный тренер с пошаговыми рецептами и видеоуроками.-0-