Google назвал лучшие приложения в Play Market по итогам 2018 года

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Google подвел итоги 2018 года
Лучшим приложением для развлечения стало Vimage. Оно используется для создания "синемаграфов": фотографий с движущимися элементами. При помощи эффектов пользователи могут наложить на изображение падающий снег, дым и другие элементы.
Лучшим в номинации "Находка года" стало приложение Slowly. Оно позволяет найти друзей по переписке и отправлять им настоящие письма, а не сообщения. В отличие от мессенджеров и электронной почты, пересылка писем занимает время, в приложении также можно коллекционировать марки.
Лучим приложением для саморазвития стало Mimo. Это образовательный сервис, с помощью которого можно научиться программировать и создавать приложения и сайты. Mimo предлагает выучить Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git и другие языки программирования.
А лучшим приложением на каждый день стало Tasty - кулинарный тренер с пошаговыми рецептами и видеоуроками.-0-
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