Google назвал самые популярные запросы 2018 года

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисковик Google представил рейтинг самых популярных запросов пользователей со всего мира за этот год.

Чаще всего по всему миру в этом году "гуглили" информацию о чемпионате мира по футболу, который прошел летом в России. Второе место занял шведский диджей Avicii, который умер весной. Третье - скончавшbйся в сентябре хип-хоп-исполнителm Мак Миллер.

В пятерку лидеров также вошли умерший в ноябре создатель супергероев вселенной Marvel Стэн Ли и снятый по мотивам его комиксов фильм "Черная пантера".

Самыми популярными персонами 2018 года стали жена принца Гарри Меган Маркл, певица Деми Ловато и актер Сильвестр Сталлоне.

Ранее в декабре самые популярные запросы 2018 года назвал российский поисковик "Яндекс". Главным событием, как и по версии Google, стал ЧМ-2018.-0-