Google пытался скрыть от пользователей факт сбора данных об их местоположении

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители и инженеры компании Google знали, насколько сложным был сделан процесс сохранения конфиденциальности данных о своем местоположении для пользователей смартфонов. Это следует из материалов судебного процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.

Согласно документам, компания продолжала собирать сведения о местонахождении пользователей, даже когда соответствующие настройки геолокации были выключены. Кроме того, в Google оказывали давление на LG и других производителей смартфонов, чтобы те делали труднодоступными настройки отображения местоположения, которые были популярны среди пользователей, "посредством активного искажения, сокрытия или замалчивания фактов".

В Google и LG пока не прокомментировали ситуацию.

Опубликованные документы являются частью судебного процесса между Google и штатом Аризона. Ранее, в мае 2020 года, главный прокурор штата Аризона Марк Брнович обратился в суд с иском, обвинив Google в незаконном сборе информации о местонахождении пользователей.-0-