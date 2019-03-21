Google выпустил первый дудл на основе искусственного интеллекта

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google 21 марта разместила на стартовой странице своего поисковика интерактивный дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события), посвященный дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Это первый дудл, созданный на основе искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.
"Дудл позволит пользователям почувствовать себя композиторами и создать мелодию с помощью технологий машинного обучения. Искусственный интеллект в один клик превратит набор нот в настоящее произведение в музыкальном стиле Баха", - говорится в сообщении компании.
Для обучения программы разработчики использовали хоралы композитора с отсутствующими нотами и просили искусственный интеллект восстановить их.
Пользователи смогут создавать музыкальные произведения и делиться ими в соцсетях 21 и 22 марта.-0-
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