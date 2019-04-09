Google запускает первую в мире службу доставки с помощью беспилотников

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google запускает в столице Австралии Канберре первый в мире коммерческий сервис доставки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сообщает британское издание The Guardian .

Уже известно, что беспилотники будут доставлять еду, напитки, лекарства и другие товары прямо до дома потребителя. На начальном этапе сервис Project Wing будет доступен только для 100 домов, однако в ближайшие месяцы зону доставку планируется расширить. Соглашение о распространении продуктов для своих клиентов с помощью БЛА уже подписали 12 местных предприятий.

Одобрение на использование беспилотников в Канберре выдало Управление гражданской авиации Австралии (CASA). Этому предшествовали 18 месяцев испытаний, во время которых не произошло ни одной аварии.

Представитель CASA сообщил, что сервис беспилотников не представляет опасности для людей, воздушных судов, жилых строений и недвижимости на земле. Вместе с тем служба доставки будет работать в определенное время суток. Дронам также запрещено пересекать главные дороги и лететь на близком расстоянии от людей.

Отмечается, что во время испытаний некоторые жители жаловались на шум, создаваемый дронами, поэтому для Project Wing был разработан более тихий беспилотный тип.-0-