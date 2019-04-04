Госкомимущество представит на "ТИБО-2019" технологии трехмерного моделирования местности

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество представит на XXVI Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019" современные технологии построения трехмерных моделей местности на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Это будет демонстрация нового решения, технологий и знаний в области фотограмметрии, а также данных аэрофотосъемки, полученных в том числе с беспилотных летательных аппаратов, имеющихся у входящего в систему Госкомимущества республиканского дочернего аэрофотогеодезического унитарного предприятия "БелПСХАГИ", и разработанной на их основе ООО "ГеоЦентрГрупп" трехмерной модели местности, полученной фотограмметрическим методом", - рассказали в ведомстве.

Трехмерная модель местности представляет собой виртуальную цифровую модель, отражающую реальное местоположение объектов в системе координат и позволяет с высокой точностью совмещать ее с другими пространственными объектами. Помимо демонстрации на экране монитора, трехмерная модель местности будет демонстрироваться с использованием шлема виртуальной реальности, позволяя совершить виртуальную прогулку по реально существующей местности с возможностью дополнения ее предполагаемыми к строительству объектами.

Как пояснили в Госкомимуществе, данная разработка может использоваться с целью трехмерного моделирования разнообразных локаций (населенных пунктов, строительных объектов, карьеров, территорий и т.д.), в том числе при строительстве объектов, инженерных изысканиях, архитектурном, городском и ландшафтном проектировании.

Международный форум "ТИБО-2019" пройдет с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене".-0-