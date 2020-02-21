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21 февраля 2020, 11:07

Госпогранкомитет продолжит создание "интеллектуальной границы" в 2020 году

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси продолжит в 2020 году наращивание пограничной инфраструктуры и создание "интеллектуальной границы", сообщили БЕЛТА в пограничном ведомстве.

Расширенное заседание коллегии Государственного пограничного комитета прошло в Минске 20 февраля. В ее работе принял участие государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо отметил, что 2019 в году органы погранслужбы полностью справились со своими задачами. По решению Президента была увеличена штатная численность пограничного ведомства. Пограничники ввели в строй две заставы на украинском направлении. Были возрождены шесть полноценных маневренных групп. В этом году ведомству предстоит сформировать еще две - в Гродненской погрангруппе и Полоцком пограничном отряде. "Одна новая погранзастава на белорусско-украинской границе появится в населенном пункте Деражичи. Продолжится в этом году наращивание пограничной инфраструктуры, создание "интеллектуальной границы", модернизация пунктов пропуска, демаркация границы на украинском направлении и начнется подготовка к чемпионату мира по хоккею 2021 года", - рассказали в Госпогранкомитете.

Гродненские пограничники в 2019 году провели опытную эксплуатацию образца сигнализационного комплекса охраны протяженных участков с электроконтактным заграждением. В одном из подразделений Сморгонской погрангруппы организована подконтрольная эксплуатация автономной системы видеонаблюдения. На погранзаставе Лидского погранотряда проводились испытания автономной мобильной охранной системы с элементами видеонаблюдения. Брестские пограничники протестировали панорамную систему мониторинга местности, в комплект которой входит широкоформатная IP-видеокамера высокого разрешения. Этот комплекс позволяет автоматически обнаружить и сопровождать человека с присвоением ему GPS-координат.

В целом за 2019 год оборудовано более 58 новых рубежей охраны с пограничными дорогами и контрольно-следовыми полосами. Появились более 90 км заграждений для оснащения сигнализационными средствами. Сигнализационными комплексами прикрыто свыше 97 км границы. В настоящее время общая их протяженность составляет около 610 км.

При демаркации государственной границы с Украиной обозначено более 548 км, установлено свыше 1,1 тыс. погранзнаков. С 2019 года начались работы в пределах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Особое внимание уделяется участку границы, проходящему по территории зоны отчуждения. Здесь техническими средствами прикрыты основные направления.

За 2019 год белорусскую границу пересекли более 26 млн человек. Зачастую жители европейских стран и дальнего зарубежья посещали Беларусь с туристической целью, а граждане стран ЕАЭС - и для транзита. В количественном рейтинге посетителей Беларуси больше всего гостей приехало из сопредельной Литвы - около 888 тыс. Вторая позиция за россиянами (более 683 тыс.), третья - у граждан Польши (более 432 тыс.). С каждым годом существенно возрастает интерес к пересечению границы авиатранспортом. В сравнении с 2018 годом число граждан, которые воспользовались самолетами, увеличилось на 16,3%.

Пограничники в 2019 году самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами пресекли 20 каналов незаконной миграции, задержали 32 их организатора и пособника. Всего за нарушение законодательства о государственной границе задержано около 4 тыс. человек. Среди них выявлен 371 нарушитель: 333 - на зеленой границе, 38 - в пунктах пропуска.

"В результате деятельности по пресечению незаконного перемещения материальных ценностей в доход государства было обращено около Br3 млн. Вскрыто и пресечено 18 каналов контрабанды наркотиков. Пограничники изъяли из нелегального оборота и при перемещении через госграницу более 1 т наркотических средств, что в два раза больше, чем в 2018 году. Такие цифры подтверждают актуальность непрерывного совершенствования мер по борьбе с контрабандой наркотиков и другими угрозами пограничной безопасности. Задачи по пресечению незаконной деятельности такого рода остаются и в нынешнем году приоритетными", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, 17 февраля глава государства утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси в 2020 году. Пограничное ведомство приступило к его реализации.-0-

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