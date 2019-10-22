Грузовое аэротакси испытали в Великобритании - видео

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английский стартап Vertical Aerospace показал на видео первое испытание своей новой летающей разработки.

Летательный аппарат получил название Seraph. Машина оснащена шестью винтами и способна поднимать в воздух до 250 килограмм. Помимо этого, внутри летающего аэротакси есть два места для пассажиров и одно для пилота.

Seraph работает на электрических батареях и, по словам создателей, способен пролететь на одном заряде 800 километров. Кроме этого, он может развивать скорость до 80 километров в час, а также у него достаточно стильный внешний вид. -0-