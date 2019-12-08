Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский грузовой корабль SpaceX Dragon состыковался с Международной космической станцией, сообщается на официальном сайте NASA.

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен в минувший четверг с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг оборудования для серии из 38 научных экспериментов. Например, многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинская аппаратура для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению, а также платформа RiTS для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем вернется на Землю.

Нынешний полет корабля Dragon к МКС - уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды - в 2014 и 2017 году - летавшая к МКС.-0-