Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в четверг вечером совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида. Об этом сообщается в Twitter SpaceX, пишет ТАСС.

Корабль приводнился сегодня утром в 05.59 по московскому времени. Он доставил на Землю с Международной космической станции около 2,9 т грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Отстыковка Dragon от космической станции произошла 28 сентября в автоматическом режиме.

Во время 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС 30 августа Dragon доставил на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он взял на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.-0-