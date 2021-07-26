"Хаббл" нашел следы воды в атмосфере спутника Юпитера - Ганимеда

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 26 июля 2021
Минск Ясно +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:43 "Нижний Новгород" победил "Сочи" в матче первого тура чемпионата России по футболу Спорт
21:30 Нгуен Суан Фук переизбран президентом Вьетнама В мире
21:26 Дорожную разметку нанесут ночью на 19 участках в Минске Регионы
21:20 На трассе Чериков-Славгород перевернулся грузовик - работники МЧС деблокировали водителя Происшествия
21:01 В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены семь природных и культурных объектов В мире
20:43 Почти 1,8 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС Общество
20:25 "Хаббл" нашел следы воды в атмосфере спутника Юпитера - Ганимеда Технологии
20:14 Мининформ предложил заменить рекламу в иностранных ТВ-программах белорусскими соцроликами Общество
20:05 Министр сельского хозяйства и продовольствия проведет личный прием граждан 29 июля в Орше Общество
19:47 Идею школьного бизнеса по производству здоровых перекусов реализуют в Юрцево Регионы
19:31 В Африке выпустили первую партию вакцины от коронавируса В мире
19:17 Оргкомитет Олимпиады больше не планирует переносить соревнования из-за тайфуна В мире
19:07 Более 800 млн человек столкнулись с голодом в 2020 году - ООН В мире
19:01 Белорусские школьники в июле завоевали на международных олимпиадах 13 медалей Общество
18:47 Сдать кровь методом афереза привитые от COVID-19 доноры могут не ранее 30 дней после вакцинации Общество
18:40 Крестный ход в Москве отменили В мире
18:35 Автомобильное топливо в Беларуси с 27 июля дорожает на одну копейку Экономика
18:33 Правоохранители напомнили об ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним Общество
18:30 В шаге от бронзы Токио-2020: белорусские лучницы впервые приехали командой на Олимпиаду и чуть не стали сенсацией Спорт
18:19 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 57 районах Беларуси Общество
18:16 В СНГ продолжается работа по созданию комиссии по правам человека Общество
18:10 В Минске ежегодно проходят лечение около 1 тыс. пациентов с гепатитом С Общество
18:06 Минюст подал в суд иск о ликвидации ОО "Экодом" Общество
18:04 Снято в Минске. Пять фильмов, где в кадре появляется белорусская столица Ссылки на БелТА Плюс
18:03 Продукцию с небезопасными подсластителями выявили в Гомельской области Регионы
18:00 ФОТОФАКТ: В Петриковском районе тушат пожар на торфянике Происшествия
17:57 Страны СНГ укрепляют сотрудничество в обеспечении биологической безопасности Общество
17:53 Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента Общество
17:47 В Заславле открылся мини-центр безопасности Регионы
17:38 Три полигона с заводами по переработке отходов построят в Могилевской области Регионы
Все новости
Все новости
Технологии
26 июля 2021, 20:25

"Хаббл" нашел следы воды в атмосфере спутника Юпитера - Ганимеда

Фото EPA/S. LOWERY
Фото EPA/S. LOWERY

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орбитальный телескоп "Хаббл" впервые обнаружил следы водных паров в атмосфере Ганимеда - одного из крупнейших спутников Юпитера. Благодаря этому ученые предположили, как именно могла сформироваться атмосфера этого объекта. Опубликованные в научном журнале Nature Astronomy результаты исследования приводит ТАСС.

"Считается, что разреженная атмосфера Ганимеда возникла в результате постоянного испарения льда на его поверхности под действием солнечных лучей и заряженных частиц. Однако наблюдения показывали, что в его атмосфере есть кислород, а воды нет. Мы впервые обнаружили ее следы в данных "Хаббла", - пишут исследователи.

О существовании разреженной атмосферы у Ганимеда ученые знают давно: ее следы "Хаббл" открыл в 1998 году. В окрестностях Ганимеда телескоп обнаружил большое количество ионов кислорода. Ученые предполагали, что его источником были молекулы воды, которые частицы высоких энергий или солнечные лучи выбивали из ледовой оболочки спутника. В дальнейшем астрономы не нашли ни одного следа воды в атмосфере Ганимеда.

Астрономы под руководством Курта Резерфорда из Юго-Западного исследовательского института (США) анализировали данные наблюдений за апрель 2018 года, когда Ганимед на несколько часов оказался в тени Юпитера. Сопоставив их с данными "Хаббла" предыдущих лет, ученые "удалили" кислородный сигнал из спектра Ганимеда, благодаря чему увидели "водные" линии в спектре спутника. Раньше их заглушал более сильный сигнал от ионов кислорода.

Благодаря этому ученые оценили концентрацию воды в атмосфере Ганимеда и измерили ее примерную массу. Кроме того, они обнаружили, что концентрация паров воды на светлой и темной сторонах спутника сильно отличается. На солнечной стороне было около 30 нанограмм на каждый квадратный сантиметр поверхности луны Юпитера, а на обратной стороне ее не было вовсе.

Резерфорд и его коллеги надеются, что причину этого откроет европейская миссия JUICE, которую планируют вывести в космос в следующем июне.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
космос
Новости рубрики Технологии
Фото Shutterstock Японские инженеры впервые подняли предмет в воздух силой звука
Здание Томского государственного университета. Фото ТАСС В России разработали аппарат на основе ИВЛ для ускоренной реабилитации после COVID-19
Игорь Петришенко. Фото из архива Петришенко: поэтапно расширяем применение цифровых технологий во время вступительной кампании
Фото Jet Propulsion Laboratory Ученые составили полную карту внутреннего строения Марса
Фото РИА Новости В работе сайтов крупных компаний США произошел сбой
Один из снимков поверхности Марса, сделанный марсоходом Perseverance. Фото NASA Планетоход Perseverance получит образцы марсианского грунта в ближайшие недели
Главное
Александр Лукашенко и Андрей Швед Лукашенко о расследовании фактов геноцида белорусского народа: эта тема не просто должна звучать
Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения - Лукашенко
Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента
Беларусбанк запустил доставку карточек по почте
Топ-новости
Лукашенко провел рабочую встречу с Макеем
Лукашенко - генпрокурору: цифровая преступность - это просто беда, тут люди должны ухо востро держать
Дзермант: миграционный кризис грозит запустить процесс смены власти в Литве
Проект указа об автоперевозках пассажиров нацелен решить проблему нерегулярных перевозок - депутат
В шаге от бронзы Токио-2020: белорусские лучницы впервые приехали командой на Олимпиаду и чуть не стали сенсацией
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 57 районах Беларуси
Мининформ предложил заменить рекламу в иностранных ТВ-программах белорусскими соцроликами
Министр сельского хозяйства и продовольствия проведет личный прием граждан 29 июля в Орше
Автомобильное топливо в Беларуси с 27 июля дорожает на одну копейку
Справились на все 100 - успешные абитуриенты о своем отношении к учебе
Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места
Минсельхозпрод начал мониторинг сохранности урожая
Последний шанс купить квартиру по старым ценам! В Minsk World стартовали продажи квартир в готовом доме "Прага"
Прокуратура возбудила 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом - Швед
Японские спортсмены вышли на первое место в медальном зачете Олимпийских игр
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.