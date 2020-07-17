Хакеры взломали около 130 Twitter-аккаунтов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе хакерской атаки было взломано около 130 Twitter-аккаунтов, сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки социальной сети.

Злоумышленники с учетных записей миллиардеров, политиков, музыкантов и представителей криптосообщества предлагали пользователям отправить биткоины на указанный адрес и обещали удвоить полученную сумму. "Мы считаем, что в ходе хакерской атаки было взломано около 130 аккаунтов. Нападавшие смогли установить контроль над небольшим количеством аккаунтов и отправляли с них твиты", - утверждают в компании.

Также социальная сеть заблокировала аккаунты с попыткой смены пароля за последний месяц. Представители Twitter сомневаются в том, что хакеры получили доступы к паролям пользователей, поэтому посоветовали не менять их без необходимости. "Если ваш аккаунт заблокирован, это не значит, что вы находитесь под подозрением. Пока мы считаем, что лишь некоторые из этих страниц имеют отношение к случившемуся. Мы ведем расследование и сообщим о его результатах", - добавили в службе техподдержки Twitter.

Ранее в сети появилась неподтвержденная информация о взломщике Twitter. Имя, адрес и электронная почта фишингового домена CryptoForHealth находились в открытом доступе. Однако адрес оказался несуществующим, а номер телефона - недействительным.

Как сообщалось, атака на Twitter началась 15 июля в 22.00 мск и продолжалась приблизительно три часа. За это время хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Канье Уэста, компаний Apple, Uber, представителей криптосообщества и других.-0-