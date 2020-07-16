Хакеры взломали Twitter сразу нескольких знаменитых людей и компаний

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная хакерская атака произошла на Twitter-аккаунты нескольких знаменитых личностей, а также популярных компаний, об этом сообщает портал The Verge.

В частности, хакеры атаковали страницы Илона Маска, Билла Гейтса, бывшего президента США Барака Обамы, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джефа Безоса, а также страницы в социальной сети Apple и Uber.

После доступа к аккаунтам, хакеры опубликовали новые записи, в которых размещалась информация о номере кошелька, куда можно присылать биткоины. Хакеры "обещали", от имени владельцев страниц, вернуть криптовалюту с огромной прибылью. Кроме этого, злоумышленники взломали несколько аккаунтов изданий о криптовалютах.

В Twitter заявили, что делают все возможное, чтобы устранить проблему. Пока многие пользователи, с подтвержденной подлинностью страницы, не смогут отправлять сообщения. К слову, по данным агентства Bloomberg, хакеры заполучили более $110 тысяч. -0-