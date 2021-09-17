Химики разработали безотходный метод добычи ванадия

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из России и Беларуси создали технологию, позволяющую добывать ванадий из отходов производства серной кислоты. С ее помощью можно извлекать до 98% этого металла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИТУ "МИСиС".

"Данный метод позволяет извлекать до 98% ванадия высокой чистоты, содержащегося в катализаторах. Он может применяться в строительстве, сельском хозяйстве и других промышленных отраслях", - отметил один из авторов работы, научный сотрудник НИТУ "МИСиС" Валентин Романовский.

Ванадий - это один из самых распространенных, но при этом рассеянных металлов на Земле. Он широко используется в самых разных сферах промышленности, однако большая часть его расходуется в черной металлургии для повышения прочности и износоустойчивости стали. Отходы ее производства сегодня являются одним из главных источников этого металла.

Также большое количество ванадия содержится в золе и в отработанных катализаторах, которые используются для производства серной кислоты и ряда других веществ. По текущим оценкам химиков, подобные отходы примерно на 5-10% состоят из ванадия.

Романовский и его коллеги разработали дешевую и безотходную методику извлечения ванадия из отработанных катализаторов и прочих отбросов. По оценкам ученых, ее внедрение на промышленных предприятиях обойдется примерно в $120-125 тыс., что примерно втрое дешевле альтернативных подходов, и при этом оно окупится менее чем за год.

Методика, как отмечают ученые, основывается на использовании серной кислоты и других реагентов на основе соединений серы. Это позволяет получать большие количества ванадия на предприятиях по производству серной кислоты без внесения существенных изменений в их цикл работы.

"На первом этапе ванадий выщелачивается раствором серной кислоты в процессе ультразвуковой обработки. На втором этапе ванадий довыщелачивается раствором сульфита натрия. На заключительном этапе происходит термогидролитическое выделение ванадия из раствора, предварительно окисленного персульфатом аммония", - пояснила Елена Романовская, старший научный Белорусского государственного технологического университета.

Подобным образом, как отмечают исследователи, можно обрабатывать не только отходы производства серной кислоты, но и другие типы отработанных материалов, включая старые топливные масла, нефтяной кокс, а также различные сельскохозяйственные отбросы.-0-