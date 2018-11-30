ХК "Динамо-Минск" и Белорусская федерация киберспорта проведут турнир по NHL19

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" и Белорусская федерация киберспорта проведут 1 декабря турнир по NHL19, в котором примут участие воспитанники хоккейных школ со всей Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Организаторы ожидают около 50 участников, которые поборются за главный приз - $10 тыс. Эта сумма предназначена для приобретения экипировки спортивной школе, представители которой станут победителями NHL19. Предусмотрены также индивидуальные призы и награды для наиболее успешных игроков. Соревнования пройдут 1 декабря с 11.00 до 16.00 в фан-доме "Динамо".-0-