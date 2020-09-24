Huawei анонсирует систему Intelligent Twins и работает над "Интеллектом для любых сценариев"

[Шанхай, Китай, 24 сентября 2020 г.] На конференции HUAWEI CONNECT 2020 компания Huawei анонсировала систему Intelligent Twins, которая стала первой в истории систематизированной эталонной архитектурой, предложенной для интеллектуальной модернизации правительств и предприятий. Клиенты и партнеры Huawei могут вырабатывать свои собственные интеллектуальные решения на базе системы Intelligent Twins с целью интеллектуального преобразования всех отраслей для внедрения интеллекта во все сценарии.

Основой Intelligent Twins является облачный сервис, а ядром - искусственный интеллект. На основе взаимодействия в облаке, сети, на граничном узле и устройстве с помощью Intelligent Twins создается интеллектуальная открытая система, способная на восприятие во всех измерениях, совместную работу в любых сферах деятельности, точное суждение и непрерывную эволюцию, обеспечивая интеллектуальное обслуживание людей, городов и предприятий во всех сценариях.

На этом мероприятии Шэньчжэнь и Huawei анонсировали систему Shenzhen Intelligent Twins. Целью проекта является построение интегрированной системы глубокого обучения для координации деятельности города. Итогом его реализации станет система "умный город", способная воспринимать, осознавать, эволюционировать, при этом сохранившая знакомые черты. Это будет стимулировать цифровое преобразование Шэньчжэня и выведет его на новый уровень. Конференцию также посетили представители Китайского нефтяного университета и группы компаний China FAW Group, чтобы поделиться своими историями успешного использования Intelligent Twins в нефтегазовой и промышленной отраслях.

До перехода на цифровые и интеллектуальные технологии отраслям предстоит преодолеть множество вызовов. К ним относятся разрозненные оконечные устройства, различающиеся требования к подключению, сосуществование старых и новых ИТ-приложений, а также дефицит специалистов по искусственному интеллекту. Сочетая промышленное применение с технологиями, например со связью, облачными сервисами, ИИ и вычислениями, отрасли могут справиться с этими вызовами.

Эта идея была озвучена президентом бизнес-группы облачных вычислений и искусственного интеллекта Huawei Хоу Цзиньлунем. В своей вступительной речи под названием "Intelligent Twins: строим интеллектуальный мир вместе" Хоу сказал: "В отраслях происходит переход от облачных вычислений на более высокий уровень интеллектуальных технологий. ИИ-инновации больше не приурочены к единственному сценарию, и переход к концепции использования интеллектуальных технологий во всех сценариях - это необратимая тенденция".

В продолжение он заявил: "Intelligent Twins - это интегрированная система с взаимодействием в пяти технических сферах, объединяющая облачный сервис, сеть, граничный узел и устройство. Она способна воспринимать, осознавать, действовать и эволюционировать. Совершенствуя Intelligent Twins, Huawei совместно со своими партнерами направит свои усилия на ускорение интеллектуальной модернизации правительств и предприятий, расширение отраслевого рынка, развитие секторов программного обеспечения и сервисов, а также сектора периферийных вычислений".

Четырехслойная архитектура из интеллектуального взаимодействия, подключения, хаба и приложений

Система Intelligent Twins предоставляет эталонную архитектуру, состоящую из четырех слоев: интеллектуального взаимодействия, подключения, хаба и приложений. Вместе они формируют интеллектуальную систему, способную работать совместно в облаке, сети, на граничном узле и устройстве.

Интеллектуальное взаимодействие: образно выражаясь, этот слой представляется как протянутые руки Intelligent Twins. Он соединяет физический и цифровой миры, позволяя программному обеспечению, данным и алгоритмам ИИ свободно перетекать между облаком, граничным узлом и устройством. Слой интеллектуального взаимодействия использует Intelligent EdgeFabric (IEF), операционную систему на граничном узле и в облаке, для того чтобы система Intelligent Twins могла воспринимать и действовать. IEF может соединяться с различными операционными системами, например HarmonyOS, поэтому экосистему HarmonyOS можно с легкостью подключить к HUAWEI CLOUD.

Интеллектуальное подключение: этот слой является стволом системы Intelligent Twins, обеспечивающим соединение между интеллектуальным хабом и слоями интеллектуального взаимодействия. С его помощью система Intelligent Twins способна действовать в любых сценариях, подключать различные вещи и добиваться совместной работы приложений, данных и организаций.

Интеллектуальный хаб: этот слой является мозгом и центром принятия решений системы Intelligent Twins. Он построен на облачной инфраструктуре и обеспечивает работу приложений и всеохватывающего искусственного интеллекта, обработку данных, а также поддержку умных приложений для всех сценариев. Слой интеллектуального хаба работает на базе гибридного облака, который является наилучшей основой для интеллектуальной модернизации, и ИИ-технологий, служащих катализатором инноваций в основных бизнес-процессах с отраслевыми ноу-хау.

Интеллектуальные приложения: этот слой является наилучшей демонстрацией ценности системы Intelligent Twins. Huawei внедряет инновации вместе со своими клиентами и партнерами, комбинируя информационно-коммуникационные технологии с отраслевым опытом, перестраивая взаимодействие с пользователями, оптимизируя процессы и открывая путь инновациям.

Три ключа к Intelligent Twins: гибридная облачная база, реализация ИИ и открытая экосистема

Хоу Цзиньлун также рассказал о подходе Huawei к разработке Intelligent Twins. В Huawei считают, что гибридная облачная база, реализация ИИ и открытая экосистема являются тремя ключами к созданию надежной системы Intelligent Twins. Intelligent Twins, облачные вычисления и ИИ содержат в себе технологии, необходимые для интеллектуального хаба.

Гибридная облачная база: в рамках интеллектуальной модернизации многие клиенты хотят получить доступ к передовым сервисам с расширенными функциональными возможностями, но при этом еще и желают осуществить местное развертывание с целью обеспечения безопасности данных и соблюдения нормативных актов, одновременно сохраняя привычный им порядок эксплуатации и технического обслуживания. Однако традиционные решения в сфере частных и публичных облачных сервисов не в полной мере отвечают этим требованиям. Гибридное облачное решение HUAWEI CLOUD синхронизирует возможности публичного облака и может быть развернуто локально. От смешанных ресурсов до гибридных возможностей данное решение согласуется с организационной архитектурой и служебными процессами правительств и предприятий, реализуя одно облако с точки зрения пользователей.

Реализация ИИ: это ядро системы Intelligent Twins. HUAWEI CLOUD облегчает разработку ИИ-приложений. HUAWEI CLOUD выпустило решение по вычислению знаний с полным жизненным циклом на базе платформы разработки ИИ ModelArts, позволяя предприятиям разработать платформу вычисления знаний. Она использует ряд ИИ-технологий для извлечения, представления и совместного вычисления знаний, а затем генерирует более точные модели и методы, с помощью которых люди и машины, эффективно комбинируя ИИ с отраслевыми ноу-хау, могут внедрять ИИ в базовые служебные системы предприятий.

Открытая экосистема: ключом к достижению цели создания интеллекта для любых сценариев посредством системы Intelligent Twins является создание процветающей экосистемы, которая упростит заинтересованным лицам совместную работу и повысит ее эффективность. HUAWEI CLOUD позиционируется как нейтральный поставщик облачных услуг, приверженный превращению себя в лучшую платформу разработки служб и операций, работающую по принципу SaaS, помогающую партнерам достигать успеха в бизнесе и вносящую свой вклад в развитие сектора самодостаточного программного обеспечения и услуг.

Шэньчжэнь и Huawei анонсировали систему Shenzhen Intelligent Twins, внедряющую Intelligent Twins в новые отрасли

Предприятия разных отраслей в наше время ускоряют цифровое преобразование, чтобы встретить будущее в полной готовности.

На этом мероприятии Шэньчжэнь и Huawei анонсировали систему Shenzhen Intelligent Twins. Используя данные в качестве основы, Shenzhen Intelligent Twins будет использовать преимущества новых технологий, таких как 5G, облачные вычисления, Интернет вещей, большие данные, ИИ и блокчейн, для построения системы, включающей в себя интеллектуальную служебную сеть, приложения, интеллектуальный хаб, систему взаимодействия с данными и интеллектуальную инфраструктуру. В результате будет создана интегрированная система глубокого обучения на основе данных для координации деятельности целого города, задавая золотой стандарт для Цифрового Китая. В будущем Шэньчжэнь в сотрудничестве с предприятиями построит эталонный "умный" город, где людям, компаниям и организациям будут доступны преимущества общества, полностью обеспеченного интеллектуальными технологиями.

Декан Колледжа искусственного интеллекта Китайского нефтяного университета доктор Сяо Личжи представил новейшее применение системы Intelligent Twins в нефтегазовой сфере. Он заявил: "Система Intelligent Twins в нефтегазовой отрасли изменит облик промышленной цепочки. С помощью этой системы станут возможными создание интеллектуальных месторождений нефти и газа на этапе геологоразведки, добычи и производства первичного продукта, организация интеллектуальной логистики и складского хранения на этапе строительства трубопроводов и транспортировки, а также деятельность интеллектуальных нефтеперерабатывающих заводов и заправочных станций на завершающем этапе промышленной цепочки".

Генеральный менеджер департамента цифровых технологий группы компаний China FAW Group Го Юнфэн заявил, что цифровое преобразование играет критически важную роль в выведении группы компаний на новый уровень. По словам Го, China FAW Group использует решение по вычислению знаний HUAWEI CLOUD для трансформации взаимоотношений между людьми и знаниями, благодаря чему передача знаний людям становится проще и эффективнее. Вычисление знаний помогло FAW повысить квалификацию сотрудников до уровня экспертов в своей области, что привело к повышению производительности.

На сегодня Huawei с партнерами внедрили систему Intelligent Twins в более чем 600 проектов и продвигают ее использование в большом числе других секторов, например в правительстве и муниципальных службах, транспорте, промышленности, энергетике, финансах, здравоохранении и научных исследованиях. ИИ-технологии уже внедрены в 11 основных бизнес-процессов Huawei и применяются в 200 сценариях, включая НИОКР, производство, продажи и поставки. Huawei также стимулирует работу 8 000 сотрудников цифровых направлений со сценариями, предусматривающими большие объемы данных, циклические операции и сложные требования.

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