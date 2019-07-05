Huawei и beCloud презентовали совместные разработки в "Великом камне"

На выставке "Китайские товары и услуги (Беларусь)", которая прошла в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень", один из самых масштабных и зрелищных стендов представила корпорация Huawei. Посетителям продемонстрировали не только новую линейку техники, но и инновационные решения в информационно-коммуникационных технологиях, в том числе возможности сети пятого поколения.

Помимо собственных разработок, Huawei презентовала также совместные проекты с компаниями "МТС" и "Белорусские облачные технологии" (бренд beCloud). Уже сегодня партнеры готовы предложить корпоративным клиентам ряд продуктов и услуг в сфере облачных технологий: упрощенное управление умным офисом, кампусные сети, интеллектуальный центр обработки данных.

Директор СООО "Белорусские облачные технологии" Олег Седельник отметил, что сотрудничество beCloud с корпорацией Huawei является давним, успешным и перспективным: "Первый совместный проект, который мы реализовали – это единая республиканская сеть передачи данных (ЕРСПД). Сегодня сеть охватывает более 48 населенных пунктов, в том числе Минск, областные и некоторые районные центры. Чтобы иметь возможность передавать любые объемы данных, сеть постоянно поддерживается в хорошем состоянии. В текущем году мы провели серьезную работу с Huawei для дальнейшего усиления систем защиты информации, что способствует устойчивому функционированию нашего предприятия. Это можно подтвердить успешной работой IT-модуля во время Европейских игр. Аппаратно-программный комплекс размещался у нас, в Республиканском дата-центре, использовал каналы связи ЕРСПД и, соответственно, инфраструктуру центра обработки данных".

Особое внимание Huawei и beCloud, по словам Олега Седельника, сегодня уделяют проблеме обеспечения безопасности данных – это одно из основных направлений сотрудничества компаний.

"Конечно же, мы находим новых партнеров, которые поставляют в том числе программные средства защиты информации. Мы разрабатываем различные комплексные решения, чтобы наши клиенты могли быть уверены: информация хранится надежно и не подвержена уничтожению. Подобные технологии нужны и для того, чтобы мы, граждане Республики Беларусь, могли спать спокойно, зная, что государственная информационная система, размещенная в государственном облаке, находится под надежной защитой и наши персональные данные не станут доступны тем, кому не положено", – подчеркнул Олег Седельник.

Крупным совместным проектом Huawei и beCloud является разработка технологии 5G, окончательный релиз которой ожидается в декабре 2019 года. Стоит отметить, что еще недавно усилиями партнеров была успешно введена в эксплуатацию сеть четвертого поколения (LTE). Сеть 5G пока только тестируется, ее массовое развертывание в Беларуси начнется не ранее 2021–2022 годов.

О дальнейшем взаимодействии Huawei и beСloud руководитель "Белорусских облачных технологий" рассказал, что оно будет строиться на уже существующей технической базе. Сегодня речь идет о разработке и внедрении новых технологических решений, которые будут востребованы в самых разных областях экономики.

"Мы осуществили основные инфраструктурные проекты, создали базовые элементы, которые позволяют нам развиваться дальше. У нас есть связь по земле и по воздуху, есть надежный дата-центр. Это позволяет реализовывать любые проекты в сфере ИКТ нам, нашим партнерам и любым другим белорусским компаниям, которые имеют равную возможность использовать предоставляемую и обслуживаемую нами инфраструктуру", – подытожил Олег Седельник.

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