Huawei и РАНХиГС подготовят кадры для государственной программы "Цифровая экономика"

Санкт-Петербург – 6 июня 2019 года: Компания Huawei, мировой лидер в области разработки ИКТ-решений, и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, один из ведущих вузов России, в рамках Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о взаимопонимании.

Договор подписали генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У, и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Меморандум направлен на сотрудничество между Huawei и РАНХиГС по совместному развитию образовательных инициатив, основанных на современных информационно-коммуникационных технологиях. В частности, организации выразили заинтересованность в совместной подготовке кадров для реализации государственной программы "Цифровая экономика", проведении лекций и мастер-классов для обучения CDTO, а также международном информационном сотрудничестве. Для достижения этих целей Huawei и РАНХиГС наладят обмен опытом в обучении специалистов разных отраслей, основанном на современных ИКТ. Будет организован международный обмен студентами и сотрудниками. Запланированы взаимные консультации по международной деятельности.

"Мы очень рады заключить меморандум с Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Россия известна своим ярким научным потенциалом, а учитывая, что один из главных приоритетов компании Huawei – это непрерывные научные исследования, мы будем рады вывести сотрудничество с одним из ведущих университетов страны на новый уровень и вместе внести вклад в продвижение ИКТ-отрасли", – сказал генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У.

"Стремительная цифровизация всех сфер жизни является важнейшим трендом современного мира. Президентская академия имеет значительный опыт в сетевой подготовке высококвалифицированных кадров для государственного управления в условиях цифровой трансформации. Мы успешно реализуем программу повышения квалификации "Руководитель цифровой трансформации", в рамках которой в этом году подготовим 13000 специалистов. Уверен, что совместный опыт РАНХиГС и глобального технологического гиганта – Huawei позволит вывести развитие образовательных программ в условиях цифровой экономики на качественно новый уровень, подготовить будущих лидеров технологического прорыва нашей страны", – отметил ректор Президентской академии Владимир Мау.

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