Huawei поднимается в рейтинге самых ценных брендов мира BrandZ

Инновационные продукты, приверженность развитию устройств и технологий, которые приносят пользу обществу, являются ключом к успеху

Минск, 17 июня 2019 года – компания Huawei укрепила свою позицию в мировом брендовом рейтинге, одновременно повышая ценность бренда. Ежегодный рейтинг BrandZ Топ-100 самых дорогих мировых брендов, опубликованный коммуникационным агентством WPP и маркетинговой компанией Kantar Millward Brown, поставил компанию Huawei на 47 место (на один пункт выше, чем в прошлом году), отметив повышение ценности бренда на 8 %. Уже четвертый год подряд компания входит в топ-50.

Инновационные продукты, такие как усовершенствованная система камер смартфона Huawei Р30 и беспрецедентные технологические инновации в Huawei Mate X (усовершенствованные возможности 5G и складной дизайн) не только поразили представителей СМИ и потребителей, но также помогли компании получить отличные отзывы и бесчисленное множество наград. Успех продуктов нашел отражение и в продажах.

Как отметила ведущая аналитическая фирма IDC Worldwide Mobile Device Tracker, по последним показателям компания Huawei заняла уверенную позицию с точки зрения поставщиков, год за годом повышая рост поставок, достигла их увеличения на 50 %. Отмечено, что рост статуса компании в мире мобильных устройств свидетельствует о том, что она сократила разрыв между ей и текущим лидером – компанией Samsung – и твердо закрепилась на втором месте.

По данным IDC, компания Huawei сейчас владеет 19 % мировой доли рынка смартфонов, а также является единственным поставщиком смартфонов, который увеличил свои показатели в первом квартале 2019 года.

Успех компании Huawei подтверждает тенденцию китайских компаний преуспевать в сфере мировой потребительской экономики. Четыре из девяти новых позиций в рейтинге BrandZ занимают компании КНР, и 15 компаний из этой страны сейчас входят в топ-100.

В целом, по сравнению с прошлым годом, рост показателей составил 7 %, с 4,4 до 4,7 трлн. долларов США, в то время как стоимость торговых марок, приведенных в рейтинге, составила в общей сложности 328 млрд долларов США. Уже 13 лет компании по производству технологий для потребителей продолжают лидировать в рейтингах, занимая 8 из 10 позиций, с общей суммой показателей свыше 1 трлн. долларов США.

Можно отметить, что в будущем приверженность компании Huawei к разработке технологий, которые приносят пользу обществу, а также потребителям, несомненно, повысит ее репутацию и авторитет среди мировой аудитории.

Например, проект компании Huawei ‘AI for Good' воплощает в жизнь идею о том, как искусственный интеллект может стать преобразующей технологией, которая поможет человечеству преодолеть трудности и улучшить жизненные показатели. К числу недавних проектов относятся: перевод книг на язык жестов для слабослышащих детей, помощь в прочтении выражений лица для слабовидящих и диагностика дефектов зрения на ранней стадии для более эффективного лечения.

О потребительской бизнес-группе компании Huawei. Продукция и сервисы компании Huawei сейчас доступны более чем в 170 странах и используются одной третью мирового населения, что привело компанию ко второму месту в рейтинге по поставкам мобильных телефонов в 2018 году. Были созданы 16 центров исследований и разработок в США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае. Потребительская бизнес-группа является одним их трех бизнес-подразделений компании Huawei, занимающхся смартфонами, ПК, планшетами, наушниками, облачными услугами и т. д. Глобальная сеть компании Huawei построена на более чем тридцатилетнем опыте работы в телекоммуникациях, и предназначена для предоставления новейших технологий потребителям по всему миру.

Для получения большей информации, пожалуйста, посетите: http://consumer.HUAWEI.com

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