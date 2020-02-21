Huawei представила лучшую cеть 5G, которая поможет достичь успеха в бизнесе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 21 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:43 В ЕАЭС планируют установить обязательные требования к системам доставки никотина Экономика
18:43 Коллегии ЕЭК поручено оперативно рассмотреть вопрос об ограничениях на поставки белорусских груш в Россию Экономика
18:36 Иностранцы по поддельным документам арендовали в Минске автомобили и исчезали Происшествия
18:36 Страны ЕАЭС намерены совершенствовать механизмы устранения барьеров во взаимной торговле Экономика
18:28 Литературный квест и диктант провели в День родного языка в Могилеве Регионы
18:26 ГАИ Гомельской области усилит контроль за безопасностью пешеходов Регионы
18:13 Незаконные премии и повышенные субсидии: в Гомеле завершено расследование дела о хищениях в ЖСПК Происшествия
17:59 Дапкюнас: в родном языке кроются сила и любовь для построения мостов дружбы с другими народами Общество
17:55 "Брестжилстрой" планирует построить энергоэффективный дом в Литве Регионы
17:53 Турчин видит потенциал в развитии частного сектора экономики Солигорского района Регионы
17:49 Беларусь отказалась от ввоза озоноразрушающих веществ Общество
17:37 Иксодовые клещи активизировались в Беларуси Общество
17:25 Хренин: патриотизм белорусского народа - национальное достояние Общество
17:22 Кириченко: молодежь должна ориентироваться на пример патриотизма старших поколений Регионы
17:19 Беларусь и Латвия прорабатывают варианты курсирования поездов во время ЧМ-2021 по хоккею Общество
16:58 МИД Беларуси сожалеет о новых планах провести праворадикальное мероприятие в польской Гайновке Общество
16:57 Белорусские электробусы могут появиться на улицах Бишкека Экономика
16:55 Большинство белорусских мужчин в возрасте 15-49 лет ощущают себя счастливыми - Белстат Общество
16:50 Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 24-28 февраля Общество
16:46 ФОТОФАКТ: Дыхание весны в Китае Калейдоскоп
16:45 Huawei представила лучшую cеть 5G, которая поможет достичь успеха в бизнесе Технологии
16:32 Лида стала культурной столицей Беларуси Культура
16:27 ФОТОФАКТ: Будущие парикмахеры из Гомельской области состязаются на конкурсе WorldSkills Belarus Регионы
16:18 Кыргызстан предлагает Беларуси создать агрокластер по переработке молока Экономика
15:54 Мумифицированное тело женщины обнаружено в минской квартире Происшествия
15:52 Верховный суд и ЮНИСЕФ подписали план сотрудничества на 2020 год Общество
15:47 В Витебске наградили победителей акции "Гражданское мужество" Регионы
15:38 Назван состав белорусской команды на этап КМ по фристайлу в "Раубичах" Спорт
15:33 Вице-премьеры согласовали СФС-меры в стратегии евразийской интеграции Экономика
15:29 Стало известно место проведения предкастинга X-Factor в Гродно Регионы
Все новости
Все новости
Технологии
21 февраля 2020, 16:45

Huawei представила лучшую cеть 5G, которая поможет достичь успеха в бизнесе

Во время презентации продуктов и решений Huawei в Лондоне 20 февраля с докладом выступил Пэн Сун, президент департамента маркетинга и решений продаж Huawei Carrier BG. В своем выступлении он объявил о запуске передовой технологии 5G, которая призвана помочь операторам добиться коммерческого успеха 5G.

В Китае есть пословица: "Чтобы стать богатым, для начала построй дорогу". Точно так же и для операторов коммерческий успех 5G должен быть построен на наиболее продвинутой сети 5G, которая является упрощенной, умной, экологичной, поддерживает сверхвысокую пропускную способность и сквозное шифрование.

Мероприятие, на котором показали современную сеть 5G, не является обычным шоу. Выпуск включает в себя серию технологических решений, например, упрощенные сети радиодоступа (RAN), умные IP-сети, транспортные сети с сверхвысокой пропускной способностью, зеленые соединения и комплексные услуги 5G с поддержкой искусственного интеллекта.

Упрощенные сотовые сети ускорят развертывание 5G. Упрощенная сотовая связь обладает тремя технологическими особенностями: самая легкая антенна Massive MIMO третьего поколения; антенная система Blade AAU с высочайшим уровнем интеграции в отрасли; и широкополосная AAU мощностью 400 МГц. Данные решения направлены на проблемные участки в процессе установки, чтобы способствовать быстрому развертыванию операторами сети 5G. Антенны Massive MIMO третьего поколения поддерживаются 64T64R, легкие и не требует много времени для установки. Blade AAU поддерживает активные и пассивные объединения всех диапазонов частот ниже 6 ГГц, существенно сокращает время, требуемое для сбора данных с сайтов.

Умная IP-сеть лидирует в индустрии по поддержанию фиксированного Соглашения об уровне предоставления услуг (SLA). Благодаря данной технологии лучшие IP-сети могут быть преобразованы в IP-сети с поддержкой SLA. Благодаря гибкому сетевому слайсингу на основе FlexE, умная IP-сеть имеет самую высокую в отрасли точность слайсинга – 1 Гбит/с. Это в 5 раз выше средних показателей. Работая с Network Cloud Engine с использованием Srv6, технология умной IP-сети станет первой в отрасли для поддержания фиксированной задержки. Данное решение также использует In-situ Flow Information Telemetry (iFIT), которая позволяет находить сбои в системе за считаные минуты и поддерживать доступ в сеть.

Транспортая сеть со сверхвысокой пропускной способностью с первым в отрасли модулем 800G. Технология создаст пропускную способность в 48 Тбит/сек на едином оптическом волокне, что на 40% больше среднего показателя в отрасли. Это позволит транспортной сети беспрепятственно развиваться в течение следующих десяти лет.

Зеленые соединения снижают потребление энергии сайтами 5G. 5G AAU используют запатентованные высокоинтегрированные чипы компании Huawei, снижая потребление энергии более чем на 15%. Решение PowerStar с поддержкой искусственного интеллекта также поддерживает мульти-стандарт, мульти-частотнополосную координацию, снижая потребление энергии всей сети дополнительно на 15-20%.

Поставка End-to-end 5G c поддержкой искусственного интеллекта открывает путь к цифровой и интеллектуальной эре. Искусственный интеллект применяется для полного управления жизненным циклом сети 5G. Это гарантирует, что планирование сетей станет более точным для лучшего пользовательского опыта, построение сетей станет более гибким для более высокого качества, а услуги для пользователей более целенаправленными.

"Передовая сеть 5G, которую мы представили сегодня, является лишь верхушкой айсберга", - говорит Пэн Сун. – Мы постоянно инвестируем в такие направления, как основные теории, материалы и алгоритмы для разработки ведущих продуктов и решений в отрасли, а также помощи операторам добиться коммерческого успеха 5G".

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай компании презентация
Новости рубрики Технологии
Фото из архива Госпогранкомитет продолжит создание "интеллектуальной границы" в 2020 году
Райан Дин во время выступления с основным докладом "5G создает новые ценности" Huawei выпускает продукты и решения 5G, готовые создать новые возможности
Фото JAXA Япония направит космический зонд к спутнику Марса
Фото из архива Геостатистический портал с полными данными переписи появится в 2021 году
Дмитрий Петко во время пресс-конференции СК ожидает увеличения числа киберпреступлений и роста использования преступниками криптовалюты
Фото Госкомимущества В Беларуси обновили интерактивную навигационную карту с онлайн-доступом
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Орлов Лукашенко: мы сохраняем большой интерес к прямым контактам с регионами России
Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным - обсуждали поставки нефти
Беларусь заинтересована увеличить поставки продукции машиностроения в Кыргызстан - Румас
"Хельсинки": все для комфорта. В "Минск Мир" стартуют продажи нового дома – с квартирами с полной отделкой!
Топ-новости
Лукашенко оценил потери Беларуси в 2020 году от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в $420-430 млн
Белорусские ученые создали базу данных "ДНК-внешность-Бел"
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 24-28 февраля
Дипломаты призывают белорусов наполнять Википедию информацией на родном языке
Хренин: патриотизм белорусского народа - национальное достояние
МИД считает возможным вступление Беларуси в ВТО в конце 2020-го - начале 2021 года
Совмин утвердил положение о контроле радиоактивного загрязнения
Лида стала культурной столицей Беларуси
"Белнефтехим" предложил "Газпром нефти" давальческую схему для поставок нефти, но договоренностей нет
Беларусь выступает за укрепление экономико-экологического измерения на пространстве ОБСЕ - Савиных
Мероприятия ко Дню родного языка проходят в школах Беларуси
Сохранение памяти о войне не позволит допустить трагических ситуаций в будущем - депутат
Беларусь и Египет расширяют сотрудничество в стандартизации
Иксодовые клещи активизировались в Беларуси
ФОТОФАКТ: В Витебске началась продажа билетов на концерты "Славянского базара"
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.