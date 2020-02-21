Huawei представила лучшую cеть 5G, которая поможет достичь успеха в бизнесе

Во время презентации продуктов и решений Huawei в Лондоне 20 февраля с докладом выступил Пэн Сун, президент департамента маркетинга и решений продаж Huawei Carrier BG. В своем выступлении он объявил о запуске передовой технологии 5G, которая призвана помочь операторам добиться коммерческого успеха 5G.

В Китае есть пословица: "Чтобы стать богатым, для начала построй дорогу". Точно так же и для операторов коммерческий успех 5G должен быть построен на наиболее продвинутой сети 5G, которая является упрощенной, умной, экологичной, поддерживает сверхвысокую пропускную способность и сквозное шифрование.

Мероприятие, на котором показали современную сеть 5G, не является обычным шоу. Выпуск включает в себя серию технологических решений, например, упрощенные сети радиодоступа (RAN), умные IP-сети, транспортные сети с сверхвысокой пропускной способностью, зеленые соединения и комплексные услуги 5G с поддержкой искусственного интеллекта.

Упрощенные сотовые сети ускорят развертывание 5G. Упрощенная сотовая связь обладает тремя технологическими особенностями: самая легкая антенна Massive MIMO третьего поколения; антенная система Blade AAU с высочайшим уровнем интеграции в отрасли; и широкополосная AAU мощностью 400 МГц. Данные решения направлены на проблемные участки в процессе установки, чтобы способствовать быстрому развертыванию операторами сети 5G. Антенны Massive MIMO третьего поколения поддерживаются 64T64R, легкие и не требует много времени для установки. Blade AAU поддерживает активные и пассивные объединения всех диапазонов частот ниже 6 ГГц, существенно сокращает время, требуемое для сбора данных с сайтов.

Умная IP-сеть лидирует в индустрии по поддержанию фиксированного Соглашения об уровне предоставления услуг (SLA). Благодаря данной технологии лучшие IP-сети могут быть преобразованы в IP-сети с поддержкой SLA. Благодаря гибкому сетевому слайсингу на основе FlexE, умная IP-сеть имеет самую высокую в отрасли точность слайсинга – 1 Гбит/с. Это в 5 раз выше средних показателей. Работая с Network Cloud Engine с использованием Srv6, технология умной IP-сети станет первой в отрасли для поддержания фиксированной задержки. Данное решение также использует In-situ Flow Information Telemetry (iFIT), которая позволяет находить сбои в системе за считаные минуты и поддерживать доступ в сеть.

Транспортая сеть со сверхвысокой пропускной способностью с первым в отрасли модулем 800G. Технология создаст пропускную способность в 48 Тбит/сек на едином оптическом волокне, что на 40% больше среднего показателя в отрасли. Это позволит транспортной сети беспрепятственно развиваться в течение следующих десяти лет.

Зеленые соединения снижают потребление энергии сайтами 5G. 5G AAU используют запатентованные высокоинтегрированные чипы компании Huawei, снижая потребление энергии более чем на 15%. Решение PowerStar с поддержкой искусственного интеллекта также поддерживает мульти-стандарт, мульти-частотнополосную координацию, снижая потребление энергии всей сети дополнительно на 15-20%.

Поставка End-to-end 5G c поддержкой искусственного интеллекта открывает путь к цифровой и интеллектуальной эре. Искусственный интеллект применяется для полного управления жизненным циклом сети 5G. Это гарантирует, что планирование сетей станет более точным для лучшего пользовательского опыта, построение сетей станет более гибким для более высокого качества, а услуги для пользователей более целенаправленными.

"Передовая сеть 5G, которую мы представили сегодня, является лишь верхушкой айсберга", - говорит Пэн Сун. – Мы постоянно инвестируем в такие направления, как основные теории, материалы и алгоритмы для разработки ведущих продуктов и решений в отрасли, а также помощи операторам добиться коммерческого успеха 5G".

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