Huawei презентует новые решения для цифровой экономики на "ТИБО-2019"

Компания Huawei намерена принять участие в выставке "ТИБО-2019" и продемонстрировать решения для реализации программы развития цифровой экономики, а также возможности для создания нового рынка на базе "Интернета вещей" при появлении сетей пятого поколения (5G) и других новейших технологий в ближайшем будущем.

Лозунг нашего стенда, как и лозунг нашей компании, - "Huawei открывает цифровые технологии каждому человеку, дому и организации для создания интеллектуального мира".

Отдельная зона стенда "Цифровизация предприятия" посвящена демонстрации решения облачных технологий для корпоративных клиентов (упрощенное управление умным офисом, кампусные сети, интеллектуальный Центр обработки данных и т. д.).

"Цифровизация повседневной жизни" - это зона, где посетители смогут ознакомиться с новыми технологиями для высокоскоростного домашнего интернета и возможностями панорамного видео. Мы предоставим шанс протестировать одно из решений 5G – это VR 360'. С помощью панорамных очков и демонстрационного оборудования посетители нашего стенда увидят все преимущества технологии 5G. Мы уже близки к мировому тренду высокоскоростного интернета, поэтому мы выделили значительную часть стенда для сетей пятого поколения.

В зоне "Цифровизация IT страны" мы продемонстрируем общий обзор комплексных решений развития ИКТ страны, решение Mini Rapid, которое используется в чрезвычайных ситуациях и решение Умного города IOC в реальном времени. Всего несколько лет назад это можно было увидеть только в фантастических фильмах, а сегодня мы уже живем в новом интеллектуальном мире.

На нашем стенде впервые в Беларуси будут представлены флагманские смартфоны линейки Huawei P30 – Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Новинки стали известными буквально со дня старта мировых продаж благодаря впечатляющей камере и ее возможностям, таким как съемка в темноте, суперзум, портретная съемка. Гости смогут протестировать смартфоны, принять участие в мастер-классах по мобильной фотографии, в конкурсах и квестах с призами.

Директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Фу Хаоюй: "Концепция Тибо-2019 отличается от предыдущих прежде всего тем, что территориально расширилась зона охвата данного мероприятия. Мы услышим мнения экспертов не только ближнего зарубежья, но и дальних стран. И, конечно, у нас также есть чем поделится с ними. Вторым отличием считаю увеличение количества участников Форума и широкий спектр тем для дискуссий. Программа очень насыщена, это связано с очевидным ускорением темпа роста рынка телекоммуникаций Беларуси по сравнению с прошлым годом. Мы наблюдаем быстрый рост нового поколения технологий связи, повышение требований со стороны потребителей, увеличение сегмента доступа в Интернет по всей стране, включая сельскую местность. Мы верим, что такая положительная динамика сохранится в ближайшие годы. И это нас очень радует".

Приходите за новыми эмоциями!

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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