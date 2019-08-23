Huawei продолжит развивать бизнес в условиях санкций США

Правительство США приняло решение продлить временную генеральную лицензию для компании Huawei до 18 ноября 2019 года. Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в своем интервью относительно решения Министерства торговли США заявил следующее:

"Мы выступаем против решения Министерства торговли США добавить еще 46 филиалов Huawei в черный список. Очевидно, что данное решение, принятое именно в это время, является политически мотивированным и не имеет ничего общего с вопросами национальной безопасности. Такого рода действия нарушают основные принципы свободной рыночной конкуренции и не принесут выгоды никому, в том числе американским компаниям. Попытки подавить бизнес Huawei не помогут Соединенным Штатам достичь технологического лидерства. Мы призываем правительство США положить конец этому несправедливому обращению и исключить Huawei из черного списка.

Продление временной лицензии не меняет того факта, что с Huawei поступили несправедливо. В любом случае данное решение не окажет существенного влияния на бизнес Huawei. Мы продолжим концентрироваться на разработке наилучших продуктов и предоставлении наилучших услуг нашим клиентам по всему миру".

По словам генерального директора компании, если Соединенные Штаты и Австралия опасаются, что сети 5G компании Huawei представляют угрозу национальной безопасности, им следует воздержаться от покупки данных сетей.

В этот период времени в США политически корректно воспринимается нападки на Huawei, и черный список американского правительства не может быть аннулирован.

Вопреки ожиданиям США, черный список не только не способен сокрушить компанию, но и стал стимулом для ее дальнейшего развития. Отрицательное влияние черный список оказал именно на американских партнеров, поскольку они были вынуждены прервать поставку компонентов на миллиарды долларов, и в будущем понесут колоссальные финансовые потери.

Увеличение срока действия черного списка не окажет на деятельность Huawei никакого воздействия, поскольку китайская компания прекрасно обходится без поддержки американских партнеров своих основных продуктов, в том числе и сетей 5G.

По словам генерального директора Жэнь Чжэнфэя, если США объявят, что технология 5G компании Huawei несет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, то он готов пойти на такой шаг, как продать американским компаниям технологии сети 5G, чтобы на ее основе компании могли разрабатывать 6G и ускорить собственное развитие.

Под давлением США Huawei избавляется от малозначимых продуктов и предприятий и сосредотачивает свои ресурсы для работы над основными продуктами компании. Несмотря на возможность производить собственные компоненты и продукты, Huawei надеется в дальнейшем продолжать сотрудничество с американскими компаниями, и тем самым вместе вносить вклад в процветание всего человечества.

Размещение рекламы на БЕЛТА