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15 декабря 2021, 20:08

Huawei провела первый в Беларуси саммит по цифровой энергетике. Какие новинки представили на форуме

Сегодня, 15 декабря, компания Huawei впервые в Беларуси организовала саммит по цифровой энергетике – Huawei Digital Power Summit 2021. На мероприятии, прошедшем в Минске, специалисты компании представили последние инновационные решения в области солнечной энергетики. В саммите приняла участие заместитель министра энергетики Беларуси, представители Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Института энергетики НАН Беларуси, ГПО "Белэнерго" и других подведомственных организаций, а также партнеры и заказчики.

Стремительная волна цифровизации несет для человечества новый вызов – необходимость строго контролировать рост выбросов углерода. Этому экологическому тренду сейчас следуют многие страны мира. В том числе Беларусь. Планируется, что наша страна сможет достичь углеродной нейтральности к 2050 году, сократив к тому времени выбросы парниковых газов на 45%. И решения Huawei смогут помочь достичь этого показателя – вот уже несколько лет компания целенаправленно развивает направление цифровой энергетики во всем мире.

Как отметил во вступительном слове вице-президент департамента цифровой энергетики Huawei региона Евразия Цуй Фэн, в этом году компания Huawei учредила департамент Цифровой энергетики и региональные бизнес-подразделения во всех регионах мира.

– На сегодняшний день правительства стран по всему миру говорят об углеродной нейтральности. В этом году Беларусь также обратила внимание на зеленую энергетику, в связи с чем был выпущен ряд распоряжений. Мы считаем, что доля электроэнергии в общем энергопотреблении в будущем будет становиться все выше и выше и достигнет 50 % в 2050 году; предполагается, что к 2050 году на чистую энергию будет приходиться 90 % вырабатываемой энергии.

В свою очередь заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова отметила важность подобного саммита.

– Это действительно очень важное событие. Сейчас наша страна находится на таком этапе реализации задач, когда мы выбираем конкретные пути развития в области цифровизации энергетики, зеленой экономики, безуглеродного развития. Приняты и продолжают разрабатываться ряд документов в этой области. Мы должны четко понимать, какие действия, какие меры должны быть приняты, чтобы идти в ногу со временем.

Представитель министерства высказала уверенность: цифровизация энергетики позволит не только оптимизировать структуру генерации электроэнергии, но и провести большую работу по созданию альтернативных источников энергии.

– Для нас это было всегда важной задачей, связанной с диверсификацией топливно-энергетического баланса. И эта работа продолжается. Думаю, опыт, накопленный компанией Huawei, будет очень полезен белорусским потребителям, в том числе серьезным производствам, – заключила Ольга Прудникова.

Цифровые технологии и энергетические технологии являются двумя наиболее важными базовыми технологиями в области цифровой энергетики. Huawei постоянно инвестирует в исследования и разработки в этих областях.

– В соответствии с направлением развития нашего бизнеса в области цифровой энергетики мы будем расширяться в направлениях эффективной электрогенерации и эффективного энергопотребления. В области электрогенерации наше основное направление расширения – это производство солнечной энергии, включая инверторы и системы хранения энергии, – продолжил Цуй Фэн.

Кроме прочего, Huawei намерена сотрудничать с партнерами над созданием интеллектуальных кампусов и городов с низким выбросом углерода с помощью собственной облачной платформы.

– Экологически чистая энергетика и различные низкоуглеродные решения могут быть использованы для создания интеллектуальных кампусов с низким выбросом углерода. Давайте вместе сделаем шаг в зеленое будущее, – резюмировал Цуй Фэн.

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