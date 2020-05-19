Huawei: только вперед и никогда не сдаваться!

18 мая 2020 года в городе Шэньчжэнь (КНР) компания Huawei открыла свой 17-й ежегодный саммит Huawei Global Analyst Summit (HAS). Саммит проходил как в реальном режиме, так и в режиме онлайн. В мероприятии приняли участие более чем 2 000 специалистов со всего мира: аналитики, ключевые лидеры мнений, представители СМИ. Аудитория охватывала экспертов из различных отраслей, включая телекоммуникации, интернет и финансы. Участники саммита обсудили, как отрасль может работать совместно, чтобы пережить трудные времена, достичь беспроигрышных результатов и ускорить приход интеллектуального мира.

На открытии мероприятия действующий исполнительный директор Huawei господин Го Пин выступил с программной речью под названием "Huawei: год и последующий период". В начале своего выступления они сделал краткий обзор бизнес-результатов компании Huawei за 2019 год и, в частности, отметил, что "за прошедший год многие технологии стали для нас недоступны. Несмотря на это, Huawei боролась за выживание и стремилась двигаться вперед". Выступление исполнительного директора было настолько информативным и интересным, что предлагаем рассмотреть его, разделив на несколько тематических модулей, четко определяющих позицию компании по многим актуальным вопросам сегодняшней научно-экономической ситуации в мире.

О взаимоотношениях между правительством США и компанией Huawei (КНР)

Ровно год назад 16 мая 2019 года правительство США без объяснения причин внесло Huawei в Entity List ("Список запрещенных организаций"). С тех пор, несмотря на недоступность для компании ряда ключевых промышленных и технологических компонентов, Huawei прилежно соблюдала все нормы и правила, установленные правительством США. Компания выполняла свои договорные обязательства перед заказчиками и поставщиками. Она выжила и настойчиво шла вперед, несмотря ни на что.

Тем не менее в своем неустанном стремлении еще сильнее подавить Huawei, правительство США решилось на дальнейшие шаги, проигнорировав опасения многих производителей и отраслевых ассоциаций.

Это решение было неправомерным и пагубным. Оно угрожает подорвать деятельность отрасли в мировом масштабе, повлияет на возможность расширения, обслуживания и поддержки непрерывной работы сетей стоимостью в сотни миллиардов долларов, которые Huawei развернула более чем в 170 странах.

Оно также затронет услуги связи, предоставляемые более чем трем миллиардам человек, которые пользуются продуктами и услугами Huawei по всему миру. В стремлении атаковать ведущую иностранную компанию правительство США осознано пренебрегает интересами своих клиентов и потребителей. Это противоречит утверждению о том, что данное решение продиктовано соображениями сетевой безопасности.

Решение правительства США влияет не только на Huawei. Оно окажет серьезное воздействие на множество мировых отраслей. В долгосрочной перспективе это подорвет доверие и нарушит сотрудничество в рамках мировой полупроводниковой промышленности, которая снабжает многие отрасли. В результате возрастет число конфликтов и умножатся потери.

США используют собственные технологические возможности для уничтожения компаний за пределами своей страны. Это лишь подорвет доверие международных производителей к технологическим и продуктовым цепочкам Соединенных Штатов. В итоге ущерб будет нанесен интересам США.

Huawei проводит всестороннюю проверку новых введенных правил правительства Соединенных Штатов. Руководство компании полагает, что ее бизнес будет неизбежно затронут. В Huawei сделают все возможное, чтобы найти оптимальное решение. В компании надеются, что ее клиенты и поставщики будут по-прежнему поддерживать Huawei и сведут к минимуму влияние этого дискриминирующего правила, категорически возражают против поправок министерства торговли США, внесенных в правило Foreign Direct Product Rule и направленных непосредственно на Huawei.

О бизнес-результатах Huawei за 2019 год

После внесения в так называемый черный список в компании Huawei провели колоссальную работу по разъяснению сложившейся ситуации и своего взгляда на существующую проблему среди клиентов и партнеров компании. Всеми силами Huawei постаралась обеспечить все запланированные ранее поставки.

В апреле 2020 года был анонсирован годовой отчет компании за 2019 год. Общая выручка составила 122 миллиарда долларов. Ее руководство в то же время отмечает, что в связи со сложившейся ситуацией и в целях реагирования на последствия от необоснованных санкций США, в разы были увеличены расходы на НИОКР. Одновременно растут товарные запасы компании, что, несомненно, увеличивает коммерческие риски Huawei.

Как остроумно заметил господин Го Пин, "в прошлом году мы в основном латали дыры". И "латание" это было весьма и весьма успешным! Согласно неполной статистике в 2019 году Huawei последовательно вложила более 15 000 человеко-лет в разработки информационно-коммуникационных технологиий, обновила более 60 миллионов кодов, разработала 1 800 печатных плат, закупила и проверила более 16 000 парт-номеров. Все эти расходы позволили Huawei по-прежнему оставаться самой дееспособной цифровой компанией в мире. Буквально несколько дней назад Министерство торговли США в очередной раз внесло несправедливые поправки в экспортные правила в отношении Huawei, что неизбежно скажется на текущей деятельности компании. Однако прошлогодние испытания уже сделали компанию крепче и мобильнее, поэтому ее руководство уверено в скором положительном решении. Однако руководство Huawei не совсем понимает, какие результаты дадут необдуманные поступки американского правительства, ущемляющие права Huawei, цифровой отрасли мировой экономики, да и всего человечества в целом.

О роли Huawei в мировой экономике и в мировом сообществе

Со дня своего основания Huawei все время стремилась к тому, чтобы дать преимущества цифровых технологий каждому человеку, в каждый дом или в каждую организацию. И делалось это для достижения общемирового прогресса. Более 30 лет компания, распространяет по всему миру передовые цифровые технологии. Вот лишь некоторые цифры.

Huawei развернула около 1500 сетей в более чем 170 странах, она поставляет "умные устройства" более чем 600 миллионам потребителей, обслуживает более 3 миллиардов человек по всей планете. На основе самых современных технологий совместно со своими партнерами и клиентами создает новые ценности для современного общества. В рамках многочисленных совместных программ дистанционные лаборатории, тренинг-центры и инновационные фонды Huawei приносят постоянную пользу более чем 2 миллионам 600 тысячам разработчиков в разных странах.

Huawei совместно с отраслевыми партнерами в течении многих лет принимает участие в работе множества организаций по стандартизации в области сетевого взаимодействия. Компания выступает за унификацию глобальных стандартов в области облачных вычислений, постоянно разрабатывает собственные решения для стандартизации, предоставляет открытые операционные системы и базы данных. У компании уже более 85 000 патентов, но она не собирается использовать их как орудие конкурентной борьбы и взимать за них несоразмерную плату. Huawei прекрасно осознает свою роль как лидера отраслевого развития. Например, компанией проводятся сейчас активные работы в области автостереоскопии. Ее руководство понимает, что данная технология станет настоящим прорывом в сфере современных цифровых технологий. Она даст значительное повышение потребительского опыта и будет широко применяться в повседневной жизни общества: в образовании, в индустрии развлечений и так далее. Благодаря этой технологии создадут новые индустриальные отрасли с общим оборотом в сотни миллионов долларов США. Поэтому Huawei проводит сейчас переговоры по совместной взаимовыгодной работе в этом направлении с множеством ведущих университетов и научно-исследовательских институтов всего мира, совершенно не скрывая свои достижения в разработке автостереоскопии.

О сложившейся ситуации в отрасли и о видении дальнейшего ее развития

За прошедший 2019 год в отрасли цифровых технологий произошли большие изменения. В компании Huawei осознают, что разрыв цепочек производства и поставок никому не принес пользы.

Что касается перспектив развития отрасли, то здесь Huawei в первую очередь выступает за политику унификации стандартов. В компании считают, что это имеет огромное значение для мирового индустриального развития и создания общечеловеческих ценностей. Рассмотрим конкретный пример - развитие отрасли цифровых технологий в США и Европе за прошедшее 20-летие, начиная с эпохи 2 G. Ведущие мобильные операторы США исторически применяли разные стандарты, и в результате сегодняшнего кризиса поставщики оборудования в Америке, ранее занимавшие ведущие позиции, пострадали в первую очередь. Среди них попросту не осталось ни одного достойного конкурента Huawei. В Европе же, напротив, всегда стремились унифицировать стандарты, начиная с GSM и заканчивая LTE. Это стремление позволило ведущим европейским операторам и поставщикам оборудования сохранить свою конкурентоспособность в тяжелые времена.

События прошлого года позволили компании и ее партнерам осознать всю опасность безальтернативной системы поставок. Действия США в отношении Huawei показали, что фундамент глобального доверия и сотрудничества очень легко сломать волюнтаристскими действиями правительства одной страны. Это подтвердил в октябре 2019 года президент Франции Э.Макрон, высказывая свою озабоченность в отношении безопасного хранения европейских цифровых данных. Именно поэтому Huawei будет принимать активные шаги в направлении глобальной диверсификации политики поставок для обеспечения своей оперативной деятельности. Однако это не значит, что компания пойдет по пути закрытости и самоизоляции. Несмотря на давление извне, она станет еще более открытой. За прошедшие 7 лет объем закупок компании у сторонних поставщиков рос ежегодно в среднем на 25%. В 2019 году Huawei закупила у американских поставщиков продукции более чем на 18 миллиардов 700 миллионов долларов США. И если правительство Соединенных Штатов не будет мешать этому положительному процессу, то объем закупок у поставщиков этой страны будет только увеличиваться. Руководство Huawei считает, что в области ИКТ больше возможностей, чем конкуренции.

Huawei оптимистично смотрит на перспективы развития отрасли. За информационно-коммуникационными технологииями будущее! Краеугольным камнем построения современного интеллектуального мира являются технологии 5 G, LTE, интернет вещей и умные города. Аналитики оценивают рост объемов рынка к 2025 году в 23 триллиона долларов США. В компании делают ставку на три составляющих: сетевое взаимодействие, вычислительные технологии, потребительский бизнес. Но значительных успехов можно будет добиться только при условии унификации стандартов и сохранения неразрывности цепочек производства и поставок.

Где успешно применяется современная модель сотрудничества с Huawei?

Одной из стран, успешно сотрудничающих в настоящее время с компанией Huawei в области цифровых технологий, является Республика Беларусь. Именно здесь компания совместно с Министерством связи и информатизации, РУП "Белтелеком" и администрацией Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" создается первая в стране образцово-показательная зона применения 5 G. Рамочное соглашение об этом было подписано сторонами 27 февраля 2020 года. Глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко отметил тогда, что "Мы рады и признательны, что "Великий камень" был выбран в качестве платформы для внедрения и тестирования технологии передачи данных пятого поколения в Беларуси. Подписывая соглашение, мы делаем важный шаг на пути развития нашего парка как умного города с инновационной индустрией и высоким качеством жизни".

Помогает Huawei своим белорусским партнерам и в гуманитарной сфере. 29 апреля 2020 года подразделение компании - ООО "Бел Хуавей Технолоджис" - завершила передачу Министерству здравоохранения Республики Беларусь спонсируемой системы дистанционной видеоконференцсвязи. Она поможет в режиме реального времени устанавливать связь между министерством и медицинскими учреждениями, повышая эффективность работы правительства по борьбе с пандемией. Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник отметил следующее: "Мы…очень благодарны Huawei за незамедлительно предоставленную помощь и уверены, что непременно сможем победить в борьбе с инфекцией".

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

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